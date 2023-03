Inovar para voltar a crescer

Raphael Di Tommaso

Enquanto o Brasil cresceu 2,9% em 2022, o Rio Grande do Sul encolheu 5,1%. Embora o péssimo resultado possa, em parte, ser atribuído à estiagem, o fato é que já passou da hora de buscarmos mecanismos para que o estado esteja menos vulnerável às intempéries climáticas. Nesse sentido, uma estratégia com grande potencial é o investimento em inovação.

Estados como Santa Catarina têm obtido excelentes resultados decorrentes de estímulos ao desenvolvimento tecnológico. A união de esforços da chamada quádrupla hélice, que envolve empresas, sociedade civil organizada, universidades e poder público, tem garantido não somente a diversificação da economia, mas também o aumento da competitividade dos setores mais tradicionais.

No Rio Grande do Sul, o momento nunca foi tão propício para essa virada de chave. Eventos como South Summit, Mind7 Startup e InovaSAP têm chamado atenção para a pauta na capital e no interior. Para além, espaços como Instituto Caldeira, Instituto Hélice, Elos Hub e CIDICA vêm se multiplicando com o intuito de fomentar a inovação. Nas universidades não é diferente: UCS Inova, Tecnovates, Tecnosinos, Techpark, Tecnopuc e tantas outras iniciativas servem de escola e estímulo para estudantes e comunidade.

Políticas públicas e investimentos em inovação trazem inúmeros benefícios para a sociedade. Além da geração de riqueza e postos de trabalho qualificados, as soluções desenvolvidas contribuem para a evolução de diversos segmentos, o que inclui o combate aos efeitos da estiagem.

As AgriTechs, startups que oferecem soluções de base tecnológica para o agronegócio, têm despontado como uma das grandes apostas no setor. Prova disso é o espaço cada vez maior para a temática nos eventos voltados ao agro. A última edição da Expodireto Cotrijal teve um espaço dedicado exclusivamente a painéis sobre inovação, a Arena Agrodigital.

Os benefícios do investimento em inovação, tanto pelo poder público quanto pela iniciativa privada, nunca foram tão evidentes. Isso se reflete, inclusive, na profusão de leis de incentivo em todas as esferas. Cabe ao Rio Grande do Sul conjugar esforços para fomentar esse ecossistema e aproveitar o "cavalo encilhado" que, como sabemos, só passa uma vez.

Presidente da Comissão Estadual de Startups e Tecnologia da Associação Brasileira de Advogados