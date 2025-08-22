Reputação como alavanca de crescimento

Gabriel Oliveira

Quem vive o ambiente corporativo já viu esse filme. Uma empresa surge com promessas de revolucionar o mercado, levanta milhões, ganha manchetes e logo depois some sem explicações. O roteiro é quase sempre o mesmo: promessa demais, entrega de menos. O “fake it till you make it” até ajuda a captar atenção no início, mas chega a hora em que a promessa precisa se sustentar. Sem entrega, o awareness se perde e a autoridade evapora.

Afinal, reputação é sobre o que você consegue sustentar. Investir nela é investir em crescimento com menos atrito. Marcas consistentes atraem mais atenção, comunicam autoridade e criam confiança que acelera conversões. Esse modelo tem nome: Reputation-Led Growth. A lógica do conceito é simples: clientes satisfeitos recomendam; indicações geram confiança; confiança reduz CAC. Segundo a McKinsey, de 20% a 50% das compras são influenciadas por recomendações, um poder que nenhum anúncio sozinho alcança.

O erro de muitas empresas é limitar reputação a branding ou PR, quando na prática ela funciona como canal de aquisição. Companhias que investem em consistência diminuem a dependência de mídia paga e abordagens frias, construindo um pipeline mais sustentável.

Airbnb, por exemplo, reduziu drasticamente seus investimentos em mídia sem frear o crescimento, pois já havia consolidado sua reputação. O Nubank transformou transparência e foco no cliente em mais de 119 milhões de usuários na América Latina. Já o Slack, ao priorizar experiência e comunicação clara, alcançou milhões de usuários diários e uma taxa de conversão de 30% no modelo freemium.

Esses números só são possíveis quando a entrega sustenta a promessa. Segundo um estudo de John Dawes, apenas 5% das pessoas estão prontas para comprar agora. As outras 95% estão apenas avaliando e formando percepção. É nesse intervalo, ignorado por muitos, que consistência e entrega sedimentam a confiança. Quando isso acontece, o crescimento vem de forma orgânica, com menor custo e maior longevidade.

Reputation-Led Growth significa transformar confiança em motor de expansão. O resultado prático aparece na redução do CAC, aumento do LTV, aceleração da conversão e geração de vendas orgânicas. Não é hype, é eficiência.

Fica a pergunta: sua empresa está investindo na reputação que vai vender por você? Se não estiver, alguém no seu setor já está. A mídia paga tem força, mas sozinha não sustenta uma marca.

CEO da Motim, aceleradora de reputação