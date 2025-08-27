Inclusão que transforma histórias

Maria Eduarda Schneider Nunes

De 21 a 28 de agosto celebramos a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, instituída pela Lei nº 13.585/2017. Mais do que uma data no calendário, trata-se de um convite à reflexão sobre como a sociedade pode se tornar mais inclusiva, justa e acolhedora.

A Casa de Saúde Menino Jesus de Praga é uma instituição do terceiro setor, sem fins lucrativos, dedicada ao acolhimento em saúde com habilitação e reabilitação multidisciplinar de pessoas com deficiência. Atende crianças, jovens e adultos com lesões neurológicas e motoras de média e alta complexidade, em regime de longa permanência. O cuidado oferecido é integral e contempla enfermagem 24 horas, atendimento médico clínico, neurológico e pediátrico, além de acompanhamento farmacêutico, nutricional e psicológico. A equipe multiprofissional atua de forma integrada, com fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional e pedagogia, promovendo também atividades escolares, sociais e de lazer. Entre os tratamentos especializados, a Casa disponibiliza hidroterapia e atendimento odontológico, sempre com foco em proporcionar qualidade de vida, desenvolvimento e inclusão para cada acolhido.

Antes de serem acolhidos, cada um já trazia consigo uma história, marcada por memórias, vínculos, hábitos, medos e saudades. Nosso trabalho é ajudá-los a continuar escrevendo essa história, agora em um novo contexto, oferecendo aquilo que for melhor para cada um. O preparo da equipe começa antes mesmo da chegada de um novo morador. Analisamos em detalhes suas necessidades e preferências para organizar a estrutura física, os recursos terapêuticos e os profissionais de todas as áreas. Após a chegada, o acompanhamento é integral e contínuo, com terapias especializadas e atividades adaptadas.

Os ambientes e atividades são planejados de acordo com as necessidades de cada pessoa, com adaptações em objetos, móveis e até brinquedos, como os da praça inclusiva. Cada plano terapêutico é construído individualmente, respeitando singularidades e estimulando potencialidades. Para tornar a comunicação mais efetiva, utilizamos recursos como aplicativos de apoio (Expressia e Colibri) em tablets e notebooks, além de pranchas de comunicação alternativa. Essas ferramentas permitem compreender melhor desejos e preferências, fortalecendo vínculos e ampliando a autonomia.

Fazemos questão de preservar os pertences pessoais, estimular atividades de lazer e organizar passeios à praça, ao cinema, ao museu ou ao circo. Também incentivamos a inclusão escolar para aqueles que apresentam condições clínicas de participar fora do ambiente de beira-leito, garantindo experiências de socialização e aprendizado.

Nos bebês, a estimulação precoce aproveita a neuroplasticidade para favorecer ganhos motores, cognitivos e sociais. Nas crianças e adolescentes, atividades coletivas e terapêuticas promovem convivência, respeito às diferenças e fortalecimento de vínculos. Para todos, oferecemos tecnologia a serviço da vida, como a esteira neurofuncional, que possibilita o treino de marcha em pessoas com lesões motoras, e a central de monitoramento, que acompanha em tempo real os sinais vitais, garantindo maior segurança e resposta rápida da equipe.

A vida também é celebrada em momentos de alegria. Datas festivas e aniversários são organizados de forma personalizada, com música, decoração e integração entre acolhidos e equipe. Essas comemorações simbolizam pertencimento e valorizam cada trajetória.

Enxergamos potencial onde grande parte da sociedade enxerga apenas limitações. Trabalhamos respeitando os limites de cada um, mas oferecendo estímulos para que alcancem o melhor de si. Nosso compromisso é cuidar com dignidade, desenvolver potencialidades e lembrar que inclusão não é apenas um direito, é um dever de todos nós.

Coordenadora Assistencial da Casa de Saúde Menino Jesus de Praga