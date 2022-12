Em casa: Fresno encerra melhor ano da carreira com show lotado no Araújo Vianna

O ano de 2022 foi o melhor na carreira de mais de 20 anos de estrada da Fresno. Fundada em Porto Alegre, mas radicada em São Paulo há 15 anos, a banda lotou shows por todo o país, se apresentou em festivais de porte internacional e tem um álbum novo na boca dos fãs. E o encerramento dessa grande fase não poderia ser em maior estilo: a Fresno lotou o Araújo Vianna no último show do ano da turnê Vou Ter Que Me Virar.

O reencontro da banda com o - saudoso - público aconteceu em março deste ano no Lollapalooza Brasil. Reformulada, a Fresno passou a ser oficialmente um trio, com Lucas Silveira (vocal), Gustavo “Vavo” Mantovani (guitarra) e Thiago Guerra (bateria). O show foi marcado pela posição política marcada da banda de rock, em um momento em que o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) havia proibido críticas ou defesas de candidatos no festival. O vocalista puxou o grito de "Fora, Bolsonaro", enquanto a frase era exibida nos telões durante quase um minuto.

Após o pontapé inicial, a banda aterrissou em Porto Alegre em abril, quando também encheu o Araújo de fãs. No decorrer deste ano, a Fresno rodou o país com shows que atraíram milhares de pessoas e consolidaram o bom momento da banda. No reencontro com o público gaúcho na turnê, a Fresno apresentou um repertório majoritariamente do álbum novo, mas sem deixar de lado os clássicos que conquistaram o público cativo.

Em um palco azul e envoltos em fumaça, a Fresno subiu ao palco do auditório para abrir os trabalhos ao som dos acordes de Essa coisa. Com a mudança da atmosfera para um forte vermelho, tem início Vou Ter Que Me Virar, faixa que dá nome ao nono álbum de estúdio da banda, lançado em 4 de novembro de 2021, e levanta as mais de 4 mil pessoas que compareceram ao show.

A sequência é com a explosiva FUDEU!!!, seguida por Natureza caos, lançada em 2018 como single que seria o embrião do que se tornaria o álbum Sua Alegria Foi Cancelada (2019). Na música, predominam sintetizadores e elementos eletrônicos, sem deixar de lado as guitarras elétricas - características muito marcantes do oitavo álbum de estúdio da banda.

Lucas Silveira interage com o público e conta curiosidades sobre a banda durante o show. Foto: Isabelle Rieger/JC

A próxima da setlist é Manifesto, um feat da Fresno com Emicida e Lenine. A bateria forte é marca da música, e Guerra não deixa nada a desejar nessa parte. "Como é bom estar de volta", diz Lucas ao fim da música. O vocalista também usa o momento do boa noite para apresentar toda a banda - que, além do trio, contou com Michelle Abu na percussão, temos Tom Vicentini no baixo e o gaúcho Lucas Romero nos teclados.

"E no público, nós temos os emos mais véios do Brasil", disse Lucas, arrancando gritos dos fãs. A próxima é Quebre as correntes, do álbum Ciano (2006). "Segue nesse mood assim, tá, segue nesse mood", avisa o vocalista antes de iniciar Cada poça, que contou com ativa participação do público, que seguiu a indicação do cantor para entoar o refrão baixinho e, depois, cantar a plenos pulmões Eu pude ver o sol desaparecer do seu rosto / Dos seus olhos, da sua vida / Eu pude ver o sol desaparecer do seu rosto / Dos seus olhos, da sua vida.

Para apresentar a música da sequência, Lucas conta a história de que, há alguns anos, tinha a teoria de que precisava dar um rolê por Porto Alegre para ouvir todo álbum da Fresno que ficava pronto. "Eu tava com meu walkman desse tamanho [faz sinal de que era muito grande] embaixo do braço e eu saí pra ouvir o álbum. Só que começou a chover, pra variar, e aí eu pensei 'vou ter que caminhar mesmo assim, o que pode ser mais emo do que caminhar na chuva, ouvindo coisas tristes?'. É só mais um dia de chuva, e eu vou pra Redenção, pois amanhã já vou estar em outro lugar, longe pra um caralho daqui", o vocalista introduz os versos de Eu sei.

A canção do álbum Revanche, de 2010, é um dos pontos altos do show, com o público acompanhando do início ao fim e, em especial, p or um momento criado pela banda. Lucas comenta que os shows da Fresno são basicamente a mesma coisa sempre e quem faz ser diferente são os fãs - aos quais o vocalista se re feria com bastante carinho e palavrões. "A gente cria os momentos foda às vezes, e vocês cantarem esse refrão vai ser um momento foda", pede o vocalista, que é acompanhado pela voz do público.

Banda colocou o Araújo Vianna para aplaudir de pé o espetáculo. Foto: Isabelle Rieger/JC

A sequência é com Já faz tanto tempo, que acompanhada por grande parte do público, mesmo sendo do álbum mais recente. ELES ODEIAM GENTE COMO NÓS segue a noite, com uma letra que fala sobre como enfrentar os desafios da vida e as coisas que nos aterrorizam no cotidiano. A música lembra os velhos tempos da banda, com guitarras muito presentes e vocais marcantes.

"Agora começa a parte sensual do show", diz Lucas antes do início de Cada acidente, que acompanhada por palmas do público e encerrada com um rápido solo de guitarra. Então, tem início a parte mais intimista do show, na qual Lucas fica sozinho no palco, apenas com seu microfone e guitarra, e toca Agora deixa, Redenção e Porto Alegre.

Em Maré viva, que o vocalista chama de "hino", luzes dos celulares são acesas e o público vê Vavo e Guerra trocarem de função, o guitarrista comandando a percussão, e o baterista, a guitarra. Outro clássico da banda, Diga, Parte 2, do álbum Infinito (2012), é a próxima canção, com os fãs, literalmente, gritando a letra e alguns se emocionando na plateia. Já em Milonga, os emos tiram os pés do chão e entoam os versos dramáticos que costumavam pertencer a Tavares na música.

Surpreendendo a todos, a banda toca alguns versos de Amigo punk, da banda Graforréia Xilarmônica, lançada em 1995, antes mesmo da Fresno existir - e a iniciativa é acompanhada pelo público.

Em tom mais ameno, a próxima é Caminho não tem fim, que tem uma iluminação harmoniosa, com tons laranjas no vocalista e roxos na banda. Considerada uma das melhores composições da Fresno, Quando eu caí dá sequência ao show, exemplificando grande parte das transformações musicais que a banda passou ao longo dos anos.

So b gritos do público chamando a Fresno de melhor banda do Brasil, Lucas e Vavo, modestos, começam a listar bandas que consideram 'a melhor banda do Brasil' - incluindo Cidadão Quem, Tequila Baby, Comunidade Nin-Jitsu e Papas da Língua. "Muito obrigada de coração a cada um de vo cês, que encheram essa casa aqui e encheram nosso coração de alegria. Fizeram a gente terminar esse ano muito mais forte do que a gente começou", agradece o vocalista.

"Às vezes, a gente acha que nada vai dar certo. Às vezes, a gente acha que tá há muito tempo se fodendo. Mas o tempo é uma parada muito foda. O tempo mostra muitas coisas pra gente. Mostra que a gente tá errado às vezes. Mas mostra que, pelo menos no caso dessa banda, a gente sempre teve certo de acreditar nos nossos sonhos, de ter sido uma banda independente por tanto tempo, de nunca ter entrado em hiato, de nunca ter parado", avalia Lucas.

O vocalista atribui essa certeza de nunca ter parado não a mérito da banda, mas dos fãs, que sempre mostraram que a música era feita para pessoas q ue se importavam e viam significado no trabalho feito. "Não tem como não sair inspirado daqui, não tem como a gente não voltar com um show ainda mais incrível e mais especial para vocês. Vamos tocar agora essa música que simbolizou muito o nosso ano, a nossa fase, esse momento, que é aquela que se chama Casa assombrada", afirma o artista, que é acompanhado pelo público em todos os versos da música.

A escolhida para fechar o show é Revanche, título do quinto álbum da banda, lançado em 2010, encerrando a noite com uma pegada nostálgica e coroando o ano que mostrou que a Fresno sobreviveu ao tempo, sim, por toda sua história, mas também pela constante inovação e por não temer em se posicionar.