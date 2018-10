Luis Carlos Heinze e Paulo Paim lideram disputa ao Senado, com 48% dos votos apurados

Com 48% dos votos apurados até às 18h20min deste domingo (7), os candidatos Luis Carlos Heinze (PP) e Paulo Paim (PT) são os mais votados para senador no Rio Grande do Sul. De acordo com os dados do TSE, o progressista tem 1.136.350 votos, ou 22,20% dos votos válidos, e Paim tem 882.406 votos (ou 17,24% dos votos válidos).

Na sequência aparecem Beto Albuquerque (PSB), com 16,04%; Carmen Flores (PSL), com 15,03%; José Fogaça (MDB), com 13,95%; Abigail Pereira (PCdoB), com 8,95%; Dra. Sandra Weber (SDD), com 2,56%; Mario Bernd (PPS), com 2,11%; Ana Varela (Podemos), com 1,03%; Romer Guex (PSOL), com 0,37%; Marli Schaule (PSTU), com 0,26%; Cleber Soares (PCB), com 0,20%, e João Augusto (PSTU), com 0,07%.

Foram registrados até o momento 709.739 votos brancos (10,80%) e 742.788 votos nulos (11,30%). A abstenção é de 726.206 eleitores, ou 18,10% dos votos.