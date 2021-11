Moinhos de Vento fará exames gratuitos no Gasômetro neste final de semana

O Hospital Moinhos de Vento realiza neste sábado (27) e domingo (28) uma nova ação do Projeto SIM na Usina do Gasômetro. A unidade móvel onde serão realizados exames gratuitos para o diagnóstico de sífilis, HIV e hepatite funcionará das 9h às 17h.

Quem aceitar participar do projeto receberá o resultado na hora — e os que testam positivo para sífilis são incluídos no protocolo e encaminhados para monitoramento e tratamento, recebendo já a primeira dose da medicação no local.

A pesquisa, realizada em parceria com o Ministério da Saúde através do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde (PROADI-SUS), está fazendo a coleta de informações baseadas em dois enfoques: diagnóstico e monitoramento do tratamento. Na primeira etapa, o objetivo é estimar a proporção de casos não diagnosticados na população e avaliar estratégias para ampliação dos exames. Na etapa de monitoramento, o foco é identificar lacunas no tratamento usual no SUS e avaliar a efetividade de diferentes estratégias de enfrentamento da doença.

Nos dias 11 e 12 de dezembro, a coleta se repete na Usina do Gasômetro, no mesmo horário. A capital gaúcha possui uma das maiores taxas de detecção de sífilis do Brasil — 166 contaminados para cada grupo de 100 mil habitantes — e os maiores índices de sífilis congênita no país.