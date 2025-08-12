Vigilância de Alimentos interdita confeitaria no bairro Moinhos de Vento

Na última segunda-feira (11), a Vigilância de Alimentos interditou uma confeitaria no bairro Moinhos de Vento, em Porto Alegre. Embora o nome do estabelecimento não tenha sido divulgado, fotos publicadas nas redes sociais da Secretaria Municipal de Saúde indicam que trata-se da Barbarella Bakery.

A vistoria foi motivada por uma denúncia ao serviço 156 da Prefeitura de Porto Alegre. A queixa, que apontava para a presença de fezes de ratos no local, não apenas se confirmou, como foram constatadas outras irregularidades higiênico-sanitárias. No estabelecimento fundado em 2002, foram encontradas:

Fezes de ratos em áreas de produção e sanitários;

Baratas mortas ;

Produtos de origem animal sem procedência , incluindo mel, carnes, doce de leite e queijo;

Alimentos vencidos ou sem data de validade;

Equipamentos em mau estado de conservação e limpeza ;

Frestas na estrutura que facilitam a entrada de pragas e vetores.

Ao todo, foram inutilizados cerca de 600 quilogramas de alimentos. Além disso, as atividades de produção, manipulação e comercialização foram suspensas até que seja comprovada a resolução de todas as irregularidades. Em nota divulgada no site da Prefeitura de Porto Alegre, a Vigilância Sanitária reforça a importância de denunciar possíveis irregularidades ao 156.

As atividades de produção, manipulação e comercialização foram suspensas até que seja comprovada a resolução de todas as irregularidades DVS/SMS/PMPA/Divulgação/JC

Vigilância interdita cautelarmente padaria após denúncia ao serviço 156 Secretária Municipal de Saúde/Instagram/Reprodução/JC