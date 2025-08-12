Vigilância de Alimentos interdita confeitaria no bairro Moinhos de Vento

Na última segunda-feira (11), a Vigilância de Alimentos interditou uma confeitaria no bairro Moinhos de Vento, em Porto Alegre. Embora o nome do estabelecimento não tenha sido divulgado, fotos publicadas nas redes sociais da Secretaria Municipal de Saúde indicam que trata-se da Barbarella Bakery.
- LEIA MAIS: Vigilância Sanitária encontra larvas em loja de chocolates em shopping na Zona Sul de Porto Alegre
A vistoria foi motivada por uma denúncia ao serviço 156 da Prefeitura de Porto Alegre. A queixa, que apontava para a presença de fezes de ratos no local, não apenas se confirmou, como foram constatadas outras irregularidades higiênico-sanitárias. No estabelecimento fundado em 2002, foram encontradas:
- Fezes de ratos em áreas de produção e sanitários;
- Baratas mortas;
- Produtos de origem animal sem procedência, incluindo mel, carnes, doce de leite e queijo;
- Alimentos vencidos ou sem data de validade;
- Equipamentos em mau estado de conservação e limpeza;
- Frestas na estrutura que facilitam a entrada de pragas e vetores.
Ao todo, foram inutilizados cerca de 600 quilogramas de alimentos. Além disso, as atividades de produção, manipulação e comercialização foram suspensas até que seja comprovada a resolução de todas as irregularidades. Em nota divulgada no site da Prefeitura de Porto Alegre, a Vigilância Sanitária reforça a importância de denunciar possíveis irregularidades ao 156.
As atividades de produção, manipulação e comercialização foram suspensas até que seja comprovada a resolução de todas as irregularidades DVS/SMS/PMPA/Divulgação/JC
Vigilância interdita cautelarmente padaria após denúncia ao serviço 156 Secretária Municipal de Saúde/Instagram/Reprodução/JC
O Jornal do Comércio entrou em contato com a gestão da Barbarella Bakery na tarde desta terça-feira (12), mas não obteve retorno até o fechamento da reportagem. Pouco antes da interdição ser divulgada nas redes sociais da Secretaria Municipal de Saúde, a conta de Instagram da confeitaria contava com uma publicação indicando que o estabelecimento estava fechado para obras. A publicação foi apagada por volta das 17h30min desta terça-feira.