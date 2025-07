Vigilância Sanitária encontra larvas em loja de chocolates em shopping na Zona Sul de Porto Alegre

Uma fiscalização da Vigilância de Alimentos da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) constatou irregularidades em uma loja de chocolates no Barra Shopping Sul, na Zona Sul da Capital, em vistoria realizada na última passada e divulgada nesta quarta-feira (16). Durante a inspeção, os agentes encontraram chocolates com larvas vivas e pequenos insetos dentro das embalagens e no ambiente do estabelecimento, de acordo com informações da SMS. A pasta não divulgou o nome da loja, mas o Jornal do Comércio apurou que se trata de uma unidade da rede Cacau Show, empresa tradicional no ramo.

Segundo o gerente da loja, os produtos (ovos quebrados com larvas e insetos) seriam destinados ao preparo de fondue. O estabelecimento foi notificado e autuado pelas infrações sanitárias identificadas. De acordo com a Vigilância em Saúde, as falhas no controle de armazenamento, limpeza e verificação da validade dos produtos podem comprometer gravemente a segurança do alimento.

“O consumo de alimentos contaminados pode causar doenças e representa riscos especiais para crianças, idosos e pessoas com sistema imunológico comprometido, destacou a chefe da Equipe de Vigilância de Alimentos, Sílvia Lentz, em nota.

Denúncias sobre irregularidades em estabelecimentos de alimentos podem ser feitas anonimamente pelo 156.