Tradicional Árvore de Natal do Rockefeller Center é acesa em cerimônia com a presença do público

Nesta quarta-feira (1) a cidade de Nova York manteve a sua tradicional inauguração televisionada da árvore de natal situada no Rockefeller Center, no coração da cidade. O pinheiro, excepcionalmente em 2021, não é nova-iorquino, mas, sim, de Elkton, Maryland, e pôde ser aceso na presença do público, após a cerimônia de 2020 não ter contado espectadores e ter rigorosa fiscalização em virtude da pandemia. Em 2021, mais de 50.000 luzes decoram a árvore e uma estrela com mais de 3 milhões de cristais de Swarovski, que pesa quase 400 kg, ocupa o topo da árvore de mais de 24 metros de altura. O pinheiro estará aceso diariamente das 6h da manhã à meia-noite. No dia de Natal, ela passará 24 horas aceso e no dia 31 de dezembro terá luzes das 6h às 21h. Ainda não há previsão de retirada da árvore, mas turistas e locais já começam a visitar a atração.