Confira os potes do sorteio da Copa do Mundo do Catar

A partir das 13h desta sexta-feira (1), ana Copa do Mundo do Catar. Líder do ranking da Fifa - a seleção não figurava no lugar mais alto do ranking desde agosto de 2017, quando foi ultrapassada pela Alemanha - o Brasil está no porte 1 e deve ser o cabeça de chave número 2. O cabeça de chave número 1 será o Catar, país sede do Mundial.