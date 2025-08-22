Famosa pela torta fria, clássica sanduicheria de Porto Alegre celebra 50 anos

A Flor de Primavera (@sanduicheriaflordeprimavera), uma clássica sanduicheria de Porto Alegre, celebra cinco décadas de existência, trazendo à Capital sabores que sobrevivem ao tempo. À frente do negócio estão as irmãs Carina e Silvina Yustas, que perpetuam o legado familiar enfrentando transformações e preservando a essência que consolidou a marca na cidade.

A história da Flor de Primavera teve início em 1973, quando os pais de Carina e Silvina se mudaram da Argentina para o Brasil. O pai, Júlio, mais conhecido como Cacho, foi transferido para trabalhar em uma empresa de importação e exportação, sem ligação com o ramo alimentício. A mãe, Teresa, descrita pelas irmãs como uma pessoa ativa e uma mulher muito empreendedora, percebeu uma lacuna no mercado da Capital. "A cidade ainda não estava preparada para cafeterias. Imagine uma Porto Alegre há 50 anos. Era tudo diferente, e não havia lugares assim”, remonta Carina.

Como descrevem, a mãe deu um tiro no escuro e inaugurou o pequeno estabelecimento na rua Dr. Timóteo, n° 842. “Era um cubículo, com apenas um balcão. As pessoas viam a fabricação. A mãe fazia o produto e atendia. Foi assim que começou”, descreve Carina. Os sanduíches com estilo típico da Argentina representavam uma novidade para a época.

O primeiro estabelecimento foi localizado na rua Dr. Timóteo, n°842 SARAH OLIVEIRA/ESPECIAL/JC 'Tem um sanduíche bom na rua Dr. Timóteo' , 'tem um sanduíche muito bom naquela rua', foi indo devagarinho", lembra Silvina. A Flor de Primavera também teve sua primeira aparição televisiva em um programa do meio-dia, no canal 2, como recordam. A mãe das empreendedoras, que não falava português na época, preparou a torta fria no programa. O prato com ameixa seca, que busca um sabor agridoce, tornou-se um clássico da sanduicheria. O sucesso inicial se deu pelo boca a boca. Os produtos que sobravam eram distribuídos, no fim do dia, entre os amigos das filhas, e o sabor acabou caindo no gosto da comunidade. ", 'tem um sanduíche muito bom naquela rua', foi indo devagarinho", lembra Silvina. A Flor de Primavera também teve sua primeira aparição televisiva em um programa do meio-dia, no canal 2, como recordam. A mãe das empreendedoras, que não falava português na época, preparou a torta fria no programa. O prato com ameixa seca, que busca um sabor agridoce, tornou-se um clássico da sanduicheria.

A decisão de permanecer no Brasil e investir no negócio ocorreu quando a empresa do pai começou a enfrentar problemas no País, enquanto a Argentina passava por um período de instabilidade política. Ele, então, juntou-se ao negócio da mãe. "Ela ficava com a parte de fabricação e o pai recebia os clientes. Era uma boa combinação, ele era muito carismático. O maior relações públicas sem ter formação que conhecemos”, rememora Carina.

A dupla começou a trabalhar cedo, por necessidade, para auxiliar os pais. Recordam que, nos primeiros anos, não existia internet ou telefone na loja, e que o contato era feito por meio do aparelho emprestado de uma vizinha. A comunicação com a família em Buenos Aires também era complexa. Há 21 anos, o pai faleceu, e as irmãs se sentiram perdidas. “Contudo, a minha mãe realmente é uma empreendedora nata. Ela nos ensinou tudo o que sabemos, devemos muito a ela”, expressa Carina.

A partir disso, as filhas assumiram novas responsabilidades e novos negócios surgiram em Porto Alegre. Em 2015, as proprietárias receberam uma notificação para deixar o imóvel após 40 anos de operação. A busca por um novo local foi intensa. A atual loja, antes uma casa, foi encontrada há 10 anos. Inicialmente, havia dúvidas sobre a viabilidade do espaço, com obras que duraram meses. A nova Primavera abriu suas portas em uma segunda-feira. "Montamos a loja e começamos a trabalhar, sem festa. Além disso, temos uma equipe que nos ajudou muito", explica Carina.

Antes da pandemia, a sanduicheria inovou ao começar a servir almoço. O foco eram os colégios da região. Com o sucesso, investiram em um buffet e contrataram um chef de cozinha. Adaptaram-se vendendo marmitas e sanduíches na porta durante o período da Covid-19. Neste ínterim, a mãe adoeceu, e a recuperação financeira, desde então, tem sido difícil. "Não conseguimos retomar completamente. Depois, passamos pela enchente. Acordávamos de manhã e não sabíamos o que ia acontecer", declara Silvina. Atualmente, a Flor de Primavera é gerida pela segunda geração, mas as irmãs contam que a terceira já está inserida no negócio, enquanto os netos delas, que representam a quarta geração, já circulam pelo espaço.

Os carros-chefes da casa continuam sendo o sanduíche primavera (presunto, queijo, alface, ovo), a torta fria com ameixa e a torta Martha Rocha. O almoço livre, que custa R$ 49,00 durante a semana e R$ 60,00 aos sábados, oferece duas carnes, feijão, arroz, sopa, massa, suflê e uma variedade de saladas, além de refresco, água saborizada e sobremesa. Os sanduíches têm um valor médio de R$ 20,00.

A Flor de Primavera é descrita como uma extensão da casa das proprietárias. "Vivemos aqui dentro. A luta é diária, somos uma empresa familiar, uma empresa que precisa trabalhar”, contam. Mas a conexão com os clientes é profunda, atendendo múltiplas gerações. " Do avô aos bisnetos, todos vêm aqui. Muitos clientes dizem que o sabor é o 'gosto de infância' . Uma pessoa que não comia aqui há 10 anos, voltou e disse que tudo era o mesmo", compartilharam, destacando a gratificação de ouvir isso.

