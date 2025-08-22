Posto de emissão de passaportes do Praia de Belas se mudará para o Pontal

A Polícia Federal (PF) confirma, sem dar detalhes, a informação de que o posto de emissão de passaportes do Praia de Belas Shopping, em Porto Alegre, será transferido para o Pontal Shopping. Ambos os empreendimentos ficam na Zona Sul da cidade.

Conforme a PF, o anúncio oficial está sendo elaborado e “será divulgado oportunamente”. Na semana que haverá uma reunião para confirmar datas precisas.

abriu no segundo andar do Shopping Praia de Belas em 2017 O Posto de Emissão de Passaportes (PEP) da Polícia Federal. Antes disso, o atendimento ocorria na sede da Superintendência da PF, na avenida Ipiranga.

Para o Pontal Shopping, o serviço deve levar mais circulação de pessoas nos dias de semana. O local fica às margens do Guaíba e conta com diversos serviços, como uma unidade do Hospital Moinhos de Vento e um hotel.

Atualmente, a expedição de Passaporte Comum se dá das 7h às 19h.