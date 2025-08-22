Presidente do Talleres critica postura do Corinthians por dívida com Garro: 'tem que cair'

A pendência que o Corinthians tem com o Talleres, referente à contratação do meia Rodrigo Garro, vem deixando a relação entre as duas diretorias cada vez mais tensa. Andrés Fassi, presidente do clube argentino, fez duras críticas ao time brasileiro por causa do não pagamento da dívida.

Em entrevista ao "Uol", o dirigente condenou a postura da cúpula corintiana epela inadimplência."Não pagaram mais do que a primeira parcela. É uma vergonha terem o melhor 10 do Brasil jogando dois anos sem pagar. Esses clubes não deveriam estar na primeira divisão. Tem que ser como é na Itália. O "espertinho" que deve tem que cair para a segunda ou terceira divisão", afirmou o mandatário argentino.Ele. "É uma vergonha o que fazem esses dirigentes. E que pena, porque é um clube extraordinário", completou Andrés Fassi., que seria quitada de forma parcelada. O caso está sendo analisado pela Corte Arbitral do Esporte (CAS).O clube paulistapor uma outra dívida, no valor de R$ 33 milhões, referente ao zagueiro Félix Torres, que veio do Santos Laguna, do México.Fassi comentou ainda que, mesmo após a decisão da CAS. "Não há negociação. O prejuízo econômico e esportivo pela falta de pagamento foi irreparável para o Talleres. Confiamos e fomos decepcionados", disse o presidente.