Presidente do Talleres critica postura do Corinthians por dívida com Garro: 'tem que cair'

A pendência que o Corinthians tem com o Talleres, referente à contratação do meia Rodrigo Garro, vem deixando a relação entre as duas diretorias cada vez mais tensa. Andrés Fassi, presidente do clube argentino, fez duras críticas ao time brasileiro por causa do não pagamento da dívida.
LEIA TAMBÉM: Inter abre investigação sobre chuva de papel picado antes de jogo com Flamengo na Libertadores
Em entrevista ao "Uol", o dirigente condenou a postura da cúpula corintiana e defendeu que o Corinthians seja rebaixado para a segunda divisão como punição pela inadimplência.
"Não pagaram mais do que a primeira parcela. É uma vergonha terem o melhor 10 do Brasil jogando dois anos sem pagar. Esses clubes não deveriam estar na primeira divisão. Tem que ser como é na Itália. O "espertinho" que deve tem que cair para a segunda ou terceira divisão", afirmou o mandatário argentino.
Ele criticou ainda o fato de o Corinthians ter esse tipo de comando. "É uma vergonha o que fazem esses dirigentes. E que pena, porque é um clube extraordinário", completou Andrés Fassi.
O Talleres cobra US$ 5 milhões (algo em torno de R$ 27 milhões) referente ao valor da negociação, que seria quitada de forma parcelada. O caso está sendo analisado pela Corte Arbitral do Esporte (CAS).
O clube paulista já enfrenta um transfer ban da Fifa por uma outra dívida, no valor de R$ 33 milhões, referente ao zagueiro Félix Torres, que veio do Santos Laguna, do México.
Fassi comentou ainda que não cogita nenhum tipo de acerto, mesmo após a decisão da CAS. "Não há negociação. O prejuízo econômico e esportivo pela falta de pagamento foi irreparável para o Talleres. Confiamos e fomos decepcionados", disse o presidente.
Em entrevista ao "Uol", o dirigente condenou a postura da cúpula corintiana e defendeu que o Corinthians seja rebaixado para a segunda divisão como punição pela inadimplência.
"Não pagaram mais do que a primeira parcela. É uma vergonha terem o melhor 10 do Brasil jogando dois anos sem pagar. Esses clubes não deveriam estar na primeira divisão. Tem que ser como é na Itália. O "espertinho" que deve tem que cair para a segunda ou terceira divisão", afirmou o mandatário argentino.
Ele criticou ainda o fato de o Corinthians ter esse tipo de comando. "É uma vergonha o que fazem esses dirigentes. E que pena, porque é um clube extraordinário", completou Andrés Fassi.
O Talleres cobra US$ 5 milhões (algo em torno de R$ 27 milhões) referente ao valor da negociação, que seria quitada de forma parcelada. O caso está sendo analisado pela Corte Arbitral do Esporte (CAS).
O clube paulista já enfrenta um transfer ban da Fifa por uma outra dívida, no valor de R$ 33 milhões, referente ao zagueiro Félix Torres, que veio do Santos Laguna, do México.
Fassi comentou ainda que não cogita nenhum tipo de acerto, mesmo após a decisão da CAS. "Não há negociação. O prejuízo econômico e esportivo pela falta de pagamento foi irreparável para o Talleres. Confiamos e fomos decepcionados", disse o presidente.