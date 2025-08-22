Após um ano de operação, Porto Alegre irá ampliar frotas de ônibus elétricos

Com resultados positivos no primeiro ano de funcionamento, a prefeitura de Porto Alegre prevê a ampliação da frota elétrica com a aquisição de 100 novos veículos sustentáveis para a cidade. Segundo o secretário municipal de Mobilidade Urbana, Adão de Castro Júnior, o investimento será viabilizado por meio de um financiamento junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), no valor de aproximadamente R$ 447 milhões. A previsão é que os primeiros coletivos comecem a chegar em 2026, expandindo os ônibus para 112 unidades, o que representará cerca de 10% do total em operação na Capital hoje.

“A nossa ideia é expandir as regiões de circulação, trabalhando com os principais eixos da cidade, como a Terceira Perimetral, Bento Gonçalves, Protásio Alves e Assis Brasil, trazendo qualidade para quem precisa”, explica Castro.

Na última quarta-feira (20), a prefeitura divulgou o balanço dos primeiros 12 meses de operação das três linhas 100% elétricas que circulam no município: E178 - Praia de Belas, E378 - Integradora e E703 - Vila Farrapos. No período, os 12 veículos vigentes realizaram 71.819 viagens, percorrendo um total de 656.982 quilômetros e transportando 1.240.375 passageiros.

A iniciativa também gerou uma economia de aproximadamente R$ 1 milhão em combustível apenas com o funcionamento dessa mobilidade. A Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (SMMU) projeta que a diminuição possa chegar a R$ 1,3 milhão. Delineando para 112 unidades, o lucro alcançaria a ordem de R$ 11 milhões por ano, além da manutenção mais barata.

Entre 19 de agosto de 2024 e 18 de agosto de 2025, a substituição do diesel evitou a emissão de 874,02 toneladas de gases poluentes, o equivalente à queima de 263.276 litros de combustível fóssil. Com a nova frota a caminho, a redução das emissões nocivas por ano pode chegar a mais de 8 mil toneladas.

O plano integra o Programa Mais Transporte, criado para qualificar o serviço prestado aos usuários. “O programa é um grande guarda-chuva de ações que buscam a capacitação do transporte público, que envolve, evidentemente, o aumento de viagens, aumento das linhas, recuperação dos terminais, novas paradas e aplicativos para os consumidores, além da aquisição de praticamente 600 novos ônibus, todos com ar-condicionado, desde 2022 até hoje”, complementa o secretário.

Na operação de eletrificação, a prefeitura atua em parceria com a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e a CEEE Equatorial para viabilizar o uso de energia limpa nos coletivos. Além disso, o projeto participa do Acoplamento de Setores e Economia Verde (AcoplaRE), uma cooperação técnica com o governo da Alemanha, em conjunto com os Ministérios das Cidades, de Minas e Energia e da Ciência e Tecnologia brasileira, voltada ao desenvolvimento de soluções sustentáveis para transporte urbano.

Entre os destaques dos ônibus elétricos estão um ambiente mais silencioso, Wi-Fi gratuito e carregamento de celulares a bordo. O modelo ainda oferece o benefício da gratuidade, em que os usuários do Cartão TRI têm direito à segunda passagem sem custo, caso embarquem em uma linha diferente até 30 minutos após sair do veículo. O benefício é concedido automaticamente, sem desconto do saldo do cartão.

Cada vez mais cidades brasileiras estão reconhecendo os transportes elétricos como alternativas de mobilidade ecológica. Em São Paulo, por exemplo, a adoção foi estimulada por uma série de ações voltadas à redução das emissões de gases poluentes. Segundo o município, desde a fase teste do projeto em 2019, até março de 2025, um total de 41,3 mil toneladas de CO2 deixaram de ser emitidas na atmosfera, graças à eliminação da queima de 16 milhões de litros de diesel que seriam consumidos anualmente pela frota convencional. Atualmente São Paulo soma mais de 500 veículos sustentáveis.

Outras capitais que registram operação de linhas totalmente elétricas incluem Salvador (BA), Curitiba (PR) e Vitória (ES).

Itinerário das linhas elétricas em Porto Alegre:

- Linha E178 - Praia de Belas: operou 39 viagens diárias, com quatro ônibus modelo Caio Eletra eMillenium, em trajeto circular entre os terminais Mercado - Borges de Medeiros (Centro Histórico) e Princesa Isabel (Azenha), passando pelos bairros Menino Deus, Praia de Belas e Gasômetro. A linha E178 percorre diariamente um trajeto de 178,6 quilômetros por veículo. Durante o período foram realizadas 17.450 viagens que transportaram 417.324 passageiros, em 150.620 quilômetros percorridos.

- Linha E378 - Integradora: realizou 47 viagens diárias, com quatro ônibus modelo Marcopolo Attivi Integral, em trajeto entre os terminais Mercado - Borges de Medeiros (Centro Histórico) e Princesa Isabel (Azenha), em uma interligação entre os hospitais Ernesto Dornelles, Instituto do Coração, Clínicas, Pronto-Socorro (HPS), Complexo Hospitalar da Santa Casa e o Centro Logístico de Medicamentos Especiais (Celme). A linha E378 percorre diariamente um trajeto de 143,3 quilômetros por veículo. Durante o período foram realizadas 20.957 viagens que transportaram 121.745 passageiros, em 153.269 quilômetros percorridos.