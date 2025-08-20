NTC&Logística promove encontro para debates sobre cenários do TRC

De Caxias do Sul

A NTC&Logística (Associação Nacional do Transporte de Cargas e Logística) realizará a segunda edição do Conet&Intersindical 2025, nesta quinta e sexta (21 e 22), no Dall'Onder Grande Hotel, em Bento Gonçalves. Com apoio de sindicatos filiados, a Federação das Empresas de Logística e Transporte de Cargas no Rio Grande do Sul é a anfitriã do evento. A programação terá início às 10h30, com a cerimônia de abertura.

Reconhecido por reunir os principais protagonistas do transporte rodoviário de cargas (TRC), o Conet&Intersindical promove debates, a troca de experiências e a construção de soluções inovadoras para o setor. Também é uma oportunidade para fortalecer parcerias estratégicas e compartilhar boas práticas que impulsionam o desenvolvimento econômico e social.

Em seu formato tradicional, o evento é dividido em duas etapas. No primeiro dia ocorre o Conet. A partir de 14h, terá início painel técnico sobre a variação do Índice Nacional de Custos do Transporte e sobre pesquisa de mercado no transporte de cargas, conduzido por técnicos do Departamento de Custos Operacionais e Pesquisas Técnicas e Econômicas, da NTC&Logística.

Para as 16h30 está programada a palestra "Cenário econômico e perspectivas para o transporte rodoviário de cargas", com a economista Zeina Latif, ex-secretária de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo. As atividades do primeiro dia se encerram com o painel empresarial sobre desafios e oportunidades por segmento de carga.

A pauta da Intersindical, incluindo temas relacionados ao desenvolvimento das atividades do setor, é desenvolvida no segundo dia. A partir das 9h30 de sexta ocorre um painel sobre temas trabalhistas, como a apresentação da pesquisa NTC 2025 sobre negociações coletivas e das propostas de alterações legislativas. Outros painéis definidos para a manhã serão sobre a aliança nacional pela segurança logística, atualizações legislativas no setor de seguros para o TRC e fiscalização da Agência Nacional de Transportes Terrestres, que estará representada pelo diretor-geral Guilherme Theo Sampaio.

A programação da tarde tem início com um painel sobre infraestrutura. Participarão Lilian de Alencar Pinto Campos, responsável pela operação do Observatório Nacional de Transporte e Logística (da Infra S.A.) e pelo Espaço Conecta, centro de inovação voltado ao desenvolvimento da infraestrutura de transportes do Brasil; e Jefferson Cristiano dos Santos Silva, que desde 2013 é responsável pela gerência executiva de estatística e pesquisa da Confederação Nacional do Transporte. A programação será encerrada com painel sobre impactos, riscos e oportunidades da Reforma Tributária para as empresas de TRC, com as presenças de Marcos Aurélio Ribeiro, diretor jurídico da NTC&Logística, e Alex Breier, advogado especialista em Direito Tributário.