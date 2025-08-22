Trensurb terá operação total de trens a partir do início da Expointer

Depois de um período desafiador de reconstrução e intensos transtornos operacionais por conta da enchente de 2024, a Trensurb anuncia a retomada da circulação dos trens em toda a linha, das 5h às 23h, diariamente, sem a necessidade de transbordo para ônibus. A partir da Expointer 2025, que se inicia em 30 de agosto, os usuários poderão desfrutar da viagem completa do metrô, em horário integral, nas 22 estações distribuídas ao longo dos 43,8 quilômetros de via. As informações são da assessoria de imprensa.

Desde janeiro deste ano, o serviço complementar de ônibus é utilizado após as 20h, de segunda a sábado, e durante todo o dia, aos domingos e feriados, entre as estações Mathias Velho (em Canoas) e Mercado. Isso porque as obras de recuperação da via férrea, nesse trecho, somente poderiam ser realizadas sem a circulação dos trens. A conclusão da obra de recuperação da via férrea estava prevista para o final de setembro, mas graças a este procedimento, o trajeto integral do metrô será entregue antecipadamente, beneficiando milhares de usuários que dependem diariamente do sistema de transporte para suas rotinas.

Segundo seu diretor-presidente, Nazur Garcia, a Trensurb vem trabalhando diuturnamente na reconstrução de todos os sistemas atingidos pela enchente de maio de 2024. “Os recursos extraordinários destinados pelo Governo Federal para a Trensurb, além de garantirem a recuperação de todos os sistemas atingidos pela enchente, vão deixar para a comunidade da região metropolitana uma empresa mais moderna tecnologicamente e mais resiliente em caso de ocorrência de novas catástrofes climáticas”, afirma, por meio de nota.