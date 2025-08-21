Primeiros animais para a 48ª Expointer chegam ao Parque Assis Brasil nesta segunda-feira

Os primeiros animais que participarão da 48ª Expointer começam a chegar ao Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, nesta segunda-feira (25), às 8h. Equipes da Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi) recepcionarão os animais, realizando atividades de inspeção clínica para garantir a sanidade do rebanho da feira. O secretário da Agricultura, Edivilson Brum, e a subsecretária do Parque, Elizabeth Cirne-Lima, estarão presentes, além dos copromotores da feira.

O portão abre às 8h e fecha às 22h para a recepção dos animais, tanto rústicos, quanto de argola/galpão. Animais de argola/galpão podem chegar de 25 a 29 de agosto. Os rústicos podem ingressar em qualquer dia da feira, mas normalmente iniciam sua entrada no sábado, 30 de agosto. As recepções seguem até domingo, 7 de setembro.

Esta edição da feira conta com um total de 6.696 animais. São 1.589 animais rústicos, que participam de julgamentos, vendas, leilões ou provas, e 5.107 animais de argola, que vão a julgamento morfológico nesta modalidade.