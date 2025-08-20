Prêmio O Futuro da Terra chega à 29ª edição na Expointer

A Expointer 2025, que se inicia em 30 de agosto, no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, será palco da 29ª edição do Prêmio O Futuro da Terra, uma das principais distinções científicas e ambientais do Rio Grande do Sul. Criado em parceria entre a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado (Fapergs) e o Jornal do Comércio, o prêmio tem como missão reconhecer iniciativas e trajetórias que unem inovação tecnológica, desenvolvimento econômico e responsabilidade ambiental no agronegócio.

Nesta edição, serão 13 agraciados, distribuídos em cinco categorias: Cadeia de Produção e Alternativas Agrícolas, Inovação e Tecnologia Rural, Preservação Ambiental, Startup do Agronegócio e o Prêmio Especial, dedicado a um pesquisador cuja trajetória de excelência se destaca no campo. Os vencedores foram escolhidos por um colegiado formado por integrantes do Comitê de Assessoramento Científico e Tecnológico da Área de Ciências Agrárias da Fapergs, que avalia projetos e currículos com base em mérito científico e impacto social.

A partir desta edição, o Jornal do Comércio apresenta um resumo dos estudos e pesquisadores que serão premiados e homenageados em cerimônia de entrega no dia 1º de setembro, na Casa da Farsul, durante a programação oficial da Expointer. O evento reunirá autoridades, pesquisadores, empreendedores e lideranças rurais em um momento simbólico de valorização da ciência e da sustentabilidade.

Ao longo de quase três décadas, o Futuro da Terra consolidou-se como um espaço de valorização da pesquisa aplicada e de soluções voltadas a um dos maiores desafios da atualidade: produzir alimentos em escala sem abrir mão da preservação dos recursos naturais. O reconhecimento é conferido tanto a pesquisadores quanto a empreendedores, instituições e startups que contribuem para um setor agropecuário mais moderno, competitivo e sustentável.

O prêmio também reafirma o protagonismo gaúcho na pesquisa científica e no desenvolvimento do agronegócio. O Rio Grande do Sul é um dos estados com maior densidade de doutores do país e se destaca pela capacidade de transformar conhecimento acadêmico em inovação prática. Essa conexão entre universidade, setor produtivo e sociedade é um dos pilares da distinção.

Confira a lista dos agraciados na 29ª edição do Prêmio O Futuro da Terra de 2025:

Cadeias de Produção - Cláudio Wageck Canal - Ufrgs

Cadeias de Produção - Jorge Alberto Vieira Costa - Furg

Cadeias de Produção - Volmir Sergio Marchioro - UFSM/Frederico Westphalen

Cadeias de Produção - Wilson Francisco Britto Wasielesky Jr. - Furg

Inovação e tecnologia rural - Juliano Smanioto Barin - UFSM

Inovação e tecnologia rural - Marcia Maria Auxiliadora Naschenveng Pinheiro Margis - Ufrgs

Inovação e tecnologia rural - Maurício Oliveira - UFPel

Preservação ambiental - Fabricio Jaques Sutili - UFSM

Preservação ambiental - Helen Treichel - UFFS

Preservação ambiental - Luiz Antonio de Almeida Pinto - Furg

Startup inovadora - Crops Team - UFSM

Startup inovadora - ProspectaBio - TECNOPUC