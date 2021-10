Check-in para assistir Inter x Chapecoense no Beira-Rio começa segunda-feira (4)

O torcedor do Inter precisa esperar um pouco mais para voltar ao Beira-Rio. Com jogo marcado para o dia 10 de outubro, às 11h, diante da Chapecoense, a direção do clube divulgou nesta sexta-feira (1º), o passo a passo que o torcedor tem que seguir para garantir um dos 15 mil lugares, totalizando 30% da capacidade do estádio. O check-in começa segunda-feira (4), a partir das 10h.

Seguindo os protocolos divulgados pela CBF e pelo governo do Estado, a diretoria do Inter orienta que os colorados permaneçam sentados, com distanciamento mínimo de 1m em todas as direções em grupos de até três pessoas. Todos os sócios, independentemente da modalidade, precisam informar que irão ao estádio fazendo o check-in/compra no www.internacional.com.br

Em virtude da diminuição dos espaços de assistência do estádio, determinada pela restrição de público emitida pelo poder público, os lugares serão disputados entre as modalidades associativas até o fechamento da capacidade liberada para cada setor. Por isso, a orientação é de que check-in/compra seja feito tão logo a liberação no site, de acordo com seu grupo de acesso.

Para acessar o Beira-Rio, os torcedores deverão apresentar documento de identificação com foto, comprovante de vacinação oficial e o E-ticket. Caso o sócio já tenha registrado a carteira de vacinação no site do clube e estiver validada pela CAS, não será necessário a apresentação na hora do acesso.

Confira a sua modalidade e o dia de abertura e encerramento do check-in do Inter:

De 4/10 (10h) até 5/10 (24h)

Cadeira locada

Remido

Paraninfo

Sócio Colorado Corporativo

Colorado Titular com serviço

Check-in Garantido (Carteira Vermelha)

De 5/10 (10h) até 6/10 (24h)

Colorado Titular (Carteira Vermelha)

Patrimonial Clube

Parque Check-in

De 6/10 (10h) até 7/10 (24h)

Campeão do Mundo

Parque Ingresso

De 7/10 (10h) até 8/10 (24h)

Nada vai nos Separar

Academia do Povo

Se ainda restarem lugares disponíveis, será aberto o grupo da repescagem do dia 8/10 (10h) até 9/10 (24h). Este grupo atenderá a todas as modalidades de forma indistinta.