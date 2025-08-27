Nova edição do Mapa Econômico do RS mostra a força da economia da Serra

O Jornal do Comércio publicou nesta quarta-feira (27) mais uma edição do Mapa Econômico do RS, desta vez, abordando a região da Serra gaúcha e todas as suas potencialidades econômicas.

O conteúdo faz parte da terceira edição da radiografia econômica do Estado publicada pelo JC neste ano e teve o evento realizado no dia 7 de agosto em Garibaldi.

hotsite do capitulo da Serra do Mapa e também pode ser lido no flip Todo o o conteúdo pode ser lido nodo Mapa e, que traz a versão online para folhar do caderno impresso.

Até o final do ano, mais duas edições irão ocorrer, traçando um panorama e apontando desafios e soluções para as regiões Norte e Metropolitana, com os eventos sndo realizados nos dias 9 de outubro, em Cruz Alta, e 10 de novembro, em Porto Alegre.