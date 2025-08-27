Porto Alegre,

Publicada em 27 de Agosto de 2025 às 12:48

Nova edição do Mapa Econômico do RS mostra a força da economia da Serra

Conteúdo da terceira edição do Mapa pode ser lido na íntegra no hotsite e no flip

Conteúdo da terceira edição do Mapa pode ser lido na íntegra no hotsite e no flip

Juliano Tatsch/Especial/JC
O Jornal do Comércio publicou nesta quarta-feira (27) mais uma edição do Mapa Econômico do RS, desta vez, abordando a região da Serra gaúcha e todas as suas potencialidades econômicas.
O conteúdo faz parte da terceira edição da radiografia econômica do Estado publicada pelo JC neste ano e teve o evento realizado no dia 7 de agosto em Garibaldi.
Todo o o conteúdo pode ser lido no hotsite do capitulo da Serra do Mapa e também pode ser lido no flip, que traz a versão online para folhar do caderno impresso.
Até o final do ano, mais duas edições irão ocorrer,  traçando um panorama e apontando desafios e soluções para as regiões Norte e Metropolitana, com os eventos sndo realizados nos dias 9 de outubro, em Cruz Alta, e 10 de novembro, em Porto Alegre.

