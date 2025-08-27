AWS e Sebrae vão capacitar 50 mil profissionais de MPMEs

Com mais de 90 mil profissionais de startups impactados, o Sebrae Startups e a Amazon Web Services (AWS) anunciam a terceira edição do seu programa de treinamento conjunto. O objetivo é capacitar gratuitamente milhares de profissionais em nuvem e inteligência artificial (IA).

Prevista para começar no início de 2026, esta etapa terá como foco as micro, pequenas e médias empresas (MPMEs), e a meta de treinar mais 50 mil pessoas em todo o país.

Neste ano, além dos conteúdos sob demanda, os alunos poderão aperfeiçoar seus conhecimentos e interagir em uma série de webinars mensais. A plataforma permanecerá disponível para que todos os matriculados continuem evoluindo em sua aprendizagem em nuvem e IA generativa, inclusive com o apoio de um assistente de IA.

No primeiro ano do projeto, em 2023, mais de 33 mil profissionais de startups foram capacitados em Fundamentos da Nuvem AWS, superando a meta de 25 mil pessoas.

“A IA generativa segue como uma das prioridades de investimento em 2025. Além do apoio a nossos clientes na adoção da tecnologia, a AWS tem se concentrado em tornar o treinamento de habilidades de IA e nuvem mais acessível por meio de programas próprios e em colaboração com clientes e organizações que compartilham deste mesmo objetivo, como o Sebrae”, comenta Karina Lima, líder de Startups na AWS Brasil.

A segunda edição trouxe cursos de IA para startups, novas trilhas de Fundamentos da Nuvem, um bootcamp focado na plataforma de modelos de IA da AWS, o Amazon Bedrock, e um curso preparatório para a certificação IA Practitioner, que valida o conhecimento sobre IA, machine learning e nos casos de uso da IA generativa.

O estudo “Desbloqueando o Potencial da IA” aponta que mais da metade das startups brasileiras (53%) já utilizam inteligência artificial (IA) em seus negócios, e 31% estão desenvolvendo novos produtos com base na tecnologia.

A pesquisa revela ainda que 78% das startups acreditam que a inteligência artificial transformará seu setor nos próximos cinco anos. É diante desse cenário que se torna fundamental oferecer mais oportunidades de qualificação, alcançando, inclusive, os negócios de menor porte, que são maioria no Brasil."