RS registra mais de 1 milhão de contratações de janeiro a julho, aponta Caged

Pela primeira vez, o Rio Grande do Sul tem mais de 1 milhão de contratações de janeiro a julho, conforme dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) divulgados pelo Ministério do Trabalho e Emprego e compilados pela Seção de Informação e Pesquisa da FGTAS, nesta quarta-feira (27) de agosto.

O Rio Grande do Sul contabilizou 1.022.034 admissões e 945.994 desligamentos, totalizando saldo de 76.040 postos de trabalho em julho de 2025. Os maiores saldos foram registrados na indústria (34.527 postos) e nos serviços (32.786). Também apresentaram desempenho positivo no período o comércio (4.068), a construção (3.873) e a agropecuária (786).



Já em julho, o Estado contabilizou 131.438 admissões e 131.014 desligamentos, totalizando saldo de 424 e estoque de 2.910.163 postos. Apenas o setor de serviços e a construção obtiveram saldo positivo no período, com 694 e 207 postos, respectivamente. Por outro lado, tiveram desempenho negativo a agropecuária (- 239), o comércio (- 168) e a indústria (- 70).