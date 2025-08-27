Saúde prime acompanha o turismo na Serra e na Região das Hortênsias

Onde há mudanças no perfil populacional, mesmo que transitório, impulsionado pelo turismo, naturalmente, há atração de novos e mais qualificados serviços. E é essa a oportunidade que o Pompéia Ecossistema de Saúde, que teve origem no Hospital Pompéia, em Caxias do Sul, está aproveitando em Canela. Está sendo erguido, já em fase de fundação da nova estrutura, o seu Pompéia Pryme na cidade.

De acordo com a superintendente do grupo, Lara Vieira, entre os principais objetivos do novo empreendimento está a de se tornar referência nas áreas de urologia e obstetrícia. Não é coincidência. Em ambas especialidades, as internações costumam durar poucos dias, e garantiria unir a necessidade de atendimento especializado em saúde e o aproveitamento do turismo da região com a família dos pacientes.

"Será um hospital de alto padrão, com a mesma tecnologia que já aplicamos em Caxias do Sul, mas vocacionado ao público premium, somente com atendimento privado e na saúde suplementar. Nosso objetivo é entregar um novo complexo aos moradores, aos turistas e ao turismo de saúde, especificamente. Já temos uma experiência bem-sucedida, por exemplo, na área de urologia em Caxias do Sul, que se tornou referência no turismo de saúde", conta a dirigente.

Com um investimento de até R$ 70 milhões desembolsado em parceria com uma incorporadora — o Pompéia será responsável pelas instalações e operação do negócio —, serão 90 leitos, com mais de 40 especialidades. A previsão é de que o novo hospital esteja operando no início do segundo semestre de 2027.

"O investimento em Canela estava no nosso radar estratégico de cinco anos e, nos próximos dois ou três anos, estaremos dedicados a este projeto como grande investimento. Mais adiante, não descartamos alguma nova expansão. O nosso ecossistema já foi procurado por outras regiões do Estado, mas por enquanto, nada concreto", aponta Lara.

Segundo ela, a expansão exclusiva para o público prime é uma estratégia para garantir a sustentabilidade em um negócio, como ela ressalta, com cada vez menor margem de operação. O projeto do Pompéia é ampliar leitos e garantir a rentabilidade pela escala. No último ano, o grupo finalizou aportes em novas tecnologias em suas instalações em Caxias do Sul, e neste ano, investe mais de R$ 6 milhões em recuperações estruturais do tradicional hospital da Serra.