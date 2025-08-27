Mutirão social leva serviços ao Loteamento Santa Terezinha

Nesta quarta-feira (27), a comunidade do Loteamento Santa Terezinha, em Porto Alegre, recebe uma tarde com atividades e serviços gratuitos, em um mutirão social promovido pela Brigada Militar, por meio do 9º Batalhão de Polícia Militar (BPM), com apoio da Prefeitura de Porto Alegre. O evento ocorre das 14h às 17h, na rua Voluntários da Pátria, entre as ruas Perdigão e Mergulhão. Haverá ainda exposição de motos e quadriciclos da BM.

A iniciativa tem como objetivo aproximar a comunidade dos serviços públicos e promover cidadania, com a presença de diferentes órgãos e entidades parceiras. Entre os serviços confirmados, estão:

Educação Ambiental: Orientações sobre o descarte e a separação correta dos resíduos, com atividades lúdicas promovidas pelo Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU). O mascote Portito estará presente;

Conselho Tutelar: esclarecimentos sobre os direitos de crianças e adolescentes e o papel do órgão de proteção;

Cadastro Único: atendimento para atualização e novos cadastros;

Saúde: vacinação, aferição de pressão arterial, testes rápidos, orientações sobre saúde bucal, prevenção à dengue e práticas de educação física.

Causa Animal: a unidade móvel do Gabinete da Causa Animal oferecerá atendimento clínico veterinário e cadastro para castração de cães e gatos;

A Prefeitura de Porto Alegre instalou um posto avançado, com atendimentos da área social, no Loteamento Santa Terezinha. Montado em um contêiner adaptado, o espaço reúne serviços de assistência social, saúde, cidadania, empreendedorismo e empregabilidade, funcionando de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 12h e das 13h30 às 18h.