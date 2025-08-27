Espetáculo Corpocidade integra Mostra Urgente na Zona Cultural

Dirigido por Thiago Pirajira, Corpocidade é o novo espetáculo solo de Gabriel Faryas, que mescla teatro, dança e ruídos da vida urbana. A montagem será apresentada nesta quinta-feira (28), às 20h, na Zona Cultural (Alberto Bins, 900), dentro da programação da Mostra Urgente de Artes Cênicas: o futuro é agora. A sessão contará com tradução simultânea em Libras e entrada franca para pessoas surdas. Os ingressos custam entre R$ 25,00 e R$ 50,00 via plataforma Tri.RS.

O espetáculo nasceu a partir das viagens de Faryas por diferentes municípios brasileiros, onde observou coreografias cotidianas, extraordinárias e de poder presentes nas cidades. Em cena, o artista encarna um personagem que, ao perder um pequeno objeto, mergulha em uma busca entre pedras, lembranças e caos urbano. Entre delicadezas e monstruosidades, Corpocidade especula sobre a experiência do corpo na cidade contemporânea, misturando poesia, memória e resistência.