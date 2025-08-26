Ariane Wink canta samba no Teatro do Sinduscon

O projeto Brasil Interior recebe, nesta quinta-feira (28), às 20h, a cantora Ariane Wink. Com uma trajetória que atravessa a música regional gaúcha, os musicais e repertórios internacionais, Ariane apresenta um espetáculo dedicado ao samba e à MPB. Entre as canções, estão clássicos como Fascinação, Na Baixa do Sapateiro, Palco e Peito Vazio.
No palco, Ariane será acompanhada pelos músicos Mathias Pinto (violão), Fábio Azevedo (cavaquinho), Rafael Rodrigues, Giovani Berti e Zalmir Chwartzmann (percussão), Marcelo Moyses (clarinete), César Franarin (sax) e Bruno Silva (trompete), que integram a banda do projeto. O show acontece no Teatro do Sinduscon-RS (Augusto Meyer, 146), com entrada franca.