Novo Hamburgo vence o Inter-SM e larga em vantagem na decisão da Divisão de Acesso

Cinco gols marcados no segundo tempo definiram o duelo de ida da final da Divisão de Acesso. De virada, o Novo Hamburgo venceu o Inter-SM por 3 a 2 no início da noite deste domingo (24), em jogo disputado no Estádio do Vale. Com o resultado, o Anilado joga pelo empate para garantir o título da Divisão de Acesso. Em caso de vitória simples do time de Santa Maria, a decisão será na disputa de pênaltis. Ambas as equipes já estão classificadas ao Gauchão do próximo ano.

Dento das quatro linhas, um duelo equilibrado, e a rede não balançou na etapa inicial. O Alvirrubro só foi inaugurar o placar aos oito minutos do segundo tempo. Em jogada rápida de contra-ataque, Gabriel Morbeck lançou Jarro em profundidade. O atacante invadiu a área e chutou rasteiro, vencendo o goleiro Omar.

O Anilado empatou no lance seguinte, aos nove minutos da etapa final. Allison tabelou com Batista e arriscou de fora da área, sem chances para o goleiro Villa.

Aos 17 minutos do segundo tempo, o árbitro assinalou pênalti para o Inter-SM após toque no braço dentro da área. Na cobrança, Vitor Junior chutou no canto esquerdo do goleiro, que não pôde fazer a defesa.

A equipe do Novo Hamburgo buscou mais uma vez o empate aos 24 minutos da etapa final. Após levantamento na área, Mateus Norton concluiu na trave e a bola se ofereceu para Parede empurrar às redes. O Anilado chegou à virada aos 29 minutos do segundo tempo. Após cruzamento de Léo Couto, Allison testou firme para marcar seu segundo gol na partida. O Inter-SM buscou o empate nos minutos finais, mas parou nas defesas de Omar.

As equipes voltam a se enfrentar no próximo sábado (30), às 19h, no Estádio Presidente Vargas, na decisão da Divisão de Acesso. O Novo Hamburgo garante o título com um empate, enquanto o Inter-SM precisa vencer por dois gols ou mais de diferença para ser campeão. Em caso de vitória simples dos alvirrubros, a disputa será definida nos pênaltis.