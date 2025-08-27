Murilo Oliveira faz show gratuito no Grezz esta quarta

O guitarrista brasiliense Murilo Oliveira se apresenta em Porto Alegre nesta quarta-feira (27), às 21h, no Grezz (Almirante Barroso, 328). O músico sobe ao palco acompanhado de Bruno Silva (trompete), Mateus Albornoz (baixo) e João Bauken (bateria), em um concerto gratuito que reúne influências de Pat Metheny, Hermeto Pascoal e outros nomes que marcam a cena do jazz e da música instrumental brasileira. O show terá espaço para improvisos e diálogos musicais entre os integrantes.

O quarteto nasceu durante o Festival Sesc de Música Instrumental 2025, em Pelotas, quando os músicos se encontraram e decidiram criar um projeto conjunto. Desde então, o grupo vem explorando sonoridades do jazz contemporâneo em conexão com a música brasileira. Os ingressos para a apresentação estão disponíveis gratuitamente pelo Sympla.