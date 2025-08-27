Festival Internacional de Videodança ocupa a Fundação Ecarta

A 6ª edição do Festival Internacional de Videodança inicia nesta quinta-feira (28), às 19h, na Fundação Ecarta (João Pessoa, 943), em Porto Alegre. Antes da abertura, às 17h, acontece uma conversa entre artistas e curadores. Até 21 de setembro, o público poderá conferir gratuitamente 42 videodanças selecionadas entre 165 inscrições vindas de 26 países e 15 estados brasileiros. Distribuídas em quatro programas curatoriais, as obras ocupam diferentes espaços da Galeria Ecarta, para uma experiência imersiva que amplia a percepção do corpo e do movimento pelo olhar da câmera.

Além das exibições, o Festival apresenta duas mostras paralelas. Encaixotando Desencaixados , de Edu Devens, e trAMAR , de João Augusto Santos (curadoria de Ricardo Giacomoni). As atividades integram a programação da Fundação Ecarta, que abre as portas de terça a domingo, das 10h às 18h, com entrada franca.