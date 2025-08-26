Cidinha da Silva lança novo livro nesta quinta-feira na PUCRS

O Circuito Literário, promovido pela PUCRS Cultura e pela Livraria Baleia, recebe nesta quinta-feira (28), às 19h30, a escritora Cidinha da Silva para o lançamento de Só bato em cachorro grande, do meu tamanho ou maior , da editora Record. Após a apresentação da obra, a autora participa de um bate-papo com Natalia Borges Polesso, com mediação de Nanni Rios, no auditório da Escola de Humanidades da PUCRS (prédio 9). A entrada é gratuita, mediante lotação do espaço.

No livro, Cidinha reúne 81 lições aprendidas em mais de três décadas de convivência com Sueli Carneiro, filósofa reconhecida internacionalmente e fundadora do Geledés – Instituto da Mulher Negra. São textos breves e incisivos que organizam o chamado Método Sueli Carneiro, com ensinamentos como “A fúria é banta” e “Não abra espaço com os cotovelos”.