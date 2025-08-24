'Cinco Tipos de Medo' leva o Kikito de Melhor Filme no Festival de Cinema de Gramado

De Gramado

Ficou para a última noite a exibição do filme que ganharia os principais prêmios no 53º Festival de Cinema de Gramado. O longa mato-grossense Cinco Tipos de Medo, de Bruno Bini, só foi ao Palácio dos Festivais na quinta-feira (21), mas causou impacto suficiente para receber dos jurados o Kikito de Melhor Filme na competição de longas nacionais, em cerimônia ocorrida na noite de sábado (23). O filme, um thriller cheio de suspense e ação que entrelaça histórias em meio a um triângulo amoroso envolvendo o tráfico de drogas, também recebeu os prêmios de melhor Roteiro, Montagem e de ator coadjuvante para Xamã, que interpreta no longa o traficante Sapinho.

O Kikito de Melhor Ator foi para Geno Camilo, por sua atuação em Papagaios, enquanto Malu Galli ficou com o prêmio de Melhor Atriz por Querido Mundo. A Melhor Direção ficou com Laís Melo, por Nó, que também ganhou o Kikito de Melhor Fotografia. Tido como um dos favoritos ao Kikito nas rodas de conversa antes da premiação, A Natureza das Coisas Invisíveis ficou com alguns prêmios técnicos e com a estatueta de Melhor Atriz Coadjuvante para Aline Marta Maria, além do Prêmio Especial do Júri. Sonhar com Leões, marcado pela elogiada atuação de Denise Fraga, acabou recebendo somente Menção Honrosa.

Entre os documentários, o prêmio principal foi para Lendo o Mundo, de Catherine Murphy e Iris de Oliveira, que retrata os primeiros anos de atuação do educador Paulo Freire. Para Vigo Me Voy, de Lírio Ferreira e Karen Harley, recebeu Menção Honrosa do júri.

Confira abaixo a lista completa de premiados na cerimônia de encerramento do 53º Festival de Cinema de Gramado:

LONGAS-METRAGENS BRASILEIROS

Melhor filme: Cinco Tipos de Medo

Melhor Montagem: Bruno Bini - Cinco Tipos de Medo

Melhor direção de arte: Elsa Romero - Papagaios

Melhor Trilha Musical: Alekos Vuskovic - A Natureza das coisas invisíveis

Melhor desenho de som: Bernardo Uzeda, Thiago Sobral e Damião Lopes - Papagaios

Melhor atriz coadjuvante: Aline Marta Maria - A Natureza das coisas invisíveis

Melhor ator coadjuvante: Xamã - Cinco Tipos de Medo

Melhor fotografia: Renata Corrêa - Nó

Melhor roteiro: Bruno Bini - Cinco Tipos de Medo

Melhor ator: Gero Camilo - Papagaios

Melhor atriz: Malu Galli - Querido Mundo

Melhor direção: Laís Melo - Nó

Menção Honrosa: Sonhar com Leões



Prêmio especial do júri: A natureza das coisas invisíveis



Júri da crítica: Nó



: Nó Júri popular: Papagaios

DOCUMENTÁRIOS BRASILEIROS