Com pressão acumulada, Roger inicia semana decisiva no Inter

Hoje, às 10h, o elenco do Inter se reapresenta no Beira-Rio, após a derrota por 2 a 1 contra o Cruzeiro. O momento da equipe colorada não é nada bom. Depois do resultado negativo no final de semana, o técnico Roger Machado tem respaldo garantido da diretoria por apenas mais um jogo, o confronto com o Fortaleza no próximo domingo (31), às 20h30min, em casa.

LEIA TAMBÉM: Djokovic inicia caminhada para figurar entre maiores campeões do US Open com tranquila vitória

Para tentar sua permanência, o treinador não terá nenhuma novidade vinda de fora do elenco. No entanto, poderá receber até três reforços internos. Vitinho e Valencia são retornos garantidos depois de cumprirem suspensão pelo terceiro cartão amarelo. Já Thiago Maia ainda é dúvida, mas também deve estar de volta depois de ter sido poupado por um desconforto muscular. A má notícia é a ausência de Rafael Borré. O atacante está suspenso após ter sido expulso em Belo Horizonte. Gabriel Mercado tem feito apenas trabalhos leves com a bola e também deve ficar de fora.

Pressionado pelas eliminações na Copa do Brasil e na Libertadores, além dos resultados aquém do esperado no Campeonato Brasileiro, Roger disse que o segredo é encaixar uma sequência de vitórias. "É isso que devolve a confiança do jogador, só isso. A confiança no trabalho eu tenho certeza que os atletas têm", destacou o treinador.

Depois da partida contra o Leão do Pici, caso se mantenha no cargo, o treinador terá algum tempo para trabalhar melhor a equipe. A sequência de partidas vai ser interrompida pela última data Fifa nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. No retorno, com ou sem o atual comandante a equipe terá outra pedreira pela frente, o vice-líder Palmeiras.