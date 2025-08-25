Djokovic inicia caminhada para figurar entre maiores campeões do US Open com tranquila vitória

Novak Djokovic iniciou sua busca para entrar no seleto grupo de pentacampeões do US Open da melhor maneira possível. Campeão em 2023 e dono de quatro taças no Grand Slam que fecha a temporada, o sérvio não tomou conhecimento do norte-americano Learner Tien neste domingo (24), ganhando em sets diretos, parciais de 6/1, 7/6 (7/3) e 6/2 em 2h24 de partida.

Apenas o suíçono US Open na era aberta, Djokovic é o maior campeão do torneio ainda em atividade. Aos 38 anos, o sétimo cabeça de chave, sabe que não terá vida fácil nas próximas duas semanas em Nova York, mas largou bem na busca de mais um feito na brilhante carreira.O sérvio foi arrasador no primeiro set, fechando por 6 a 1 em apenas 25 minutos e com duas quebras. A parcial seguinte foi equilibrada, sem quebras,, no qual pontuou nos cinco serviços do oponente e fechou por 7 a 3.Após ganhar um set no qual sofreu bastante, Djokovic. O local já estava com um curativo e parecia incomodar o sérvio, que aproveitou para dar uma respirada após ver Tien crescer na partida.O americano iniciou o terceiro set quebrando o saque de Djokovic pela primeira vez na partida. Mas mostrando enorme instabilidade,. Assim como no primeiro set, Tien desmoronou após ficar em desvantagem, mesmo assim ainda salvou um match point e quebrou para fazer 5 a 2. Mas perdeu o serviço pela quarta vez seguida e a partida, com 6 a 2.Maior vencedor de Majors na história com 24 conquistas diante de 22 do espanhol Rafael Nadal,, também dos Estados Unidos.