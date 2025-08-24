Ancelotti convoca Seleção Brasileira para dois últimos jogos das Eliminatórias da Copa

O técnico Carlo Ancelotti fará nesta segunda-feira (25) a primeira convocação da Seleção Brasileira com um "jeito completamente seu". Desta vez, o italiano participa de forma completa do período de observações e análise dos convocados, tendo como ponto de partida os dois jogos que já fez pela seleção.

A lista é para os duelos contra Chile e Bolívia. Será a primeira partida de Ancelotti no estádio do Maracanã e também o primeiro jogo com o Brasil na altitude boliviana.

A curiosidade também passa pela possibilidade de retorno de Neymar à seleção após quase dois anos, ainda que o camisa 10 tenha sido alvo de controle de carga no Santos durante a semana. Rodrygo não será convocado. Vinicius Júnior deve também ganhar uma folga, até por estar suspenso do primeiro jogo. Na terceira colocação da tabela de classificação com 25 pontos e já garantida na Copa do Mundo de 2026, a Seleção Brasileira recebe o Chile no dia 4 de setembro, às 21h30min, no estádio do Maracanã. Na sequência, o Brasil joga contra a Bolívia, no dia 9, às 20h30min, em El Alto.

A tendência é que Ancelotti traga algumas surpresas por algumas razões: O Brasil já está na Copa do Mundo de 2026 e só vai cumprir tabela. É início de temporada europeia, enquanto os campeonatos estão a pleno vapor no Brasil. Um dos jogos é na altitude, o que afeta o desempenho dos jogadores e aplicação plena do plano de jogo. O período de treinos será na Granja Comary, o que facilita a integração e conhecimento de novos jogadores.

Na relação anterior, Ancelotti chamou jogadores que gostaria de ver na Seleção Brasileira. O zagueiro Alexsandro, do Lille, e o atacante Richarlison, do Tottenham, foram alguns escolhidos graças à admiração prévia de Ancelotti. Ancelotti convocou a seleção pela primeira vez um dia após chegar ao Brasil. Uma correria só, embora ele já tivesse se reunido com Juan e Rodrigo Caetano, em Madri. O italiano Ancelotti teve cerca de dois meses de férias, e assistiu à final do Mundial de Clubes, e voltou ao Brasil no dia 12 de agosto. O italiano foi a quatro estados brasileiros para ver jogos: Rio de Janeiro, Bahia, Rio Grande do Sul e Minas.