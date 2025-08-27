Setor madeireiro da Serra Gaúcha em compasso de espera diante ao tarifaço

Com 175,8 mil hectares, as microrregiões das Hortênsias e dos Campos de Cima da Serra concentram a segunda maior área de florestas plantadas no Rio Grande do Sul, conforme o levantamento da Associação Gaúcha de Empresas Florestais (Ageflor). E as áreas de pinus representam 80% deste plantio. O setor movimenta, além do setor moveleiro, uma cadeia produtiva que vai da venda da madeira bruta até produtos manufaturados, como chapas, placas, toras, paletes e embalagens.

De acordo com o presidente do Sindimadeira, Leonardo de Zorzi, a recente revisão do zoneamento ambiental para a silvicultura abriu boas perspectivas para o aumento de áreas plantadas no Estado, mas essa não é uma certeza na macrorregião retratada neste Mapa. Segundo ele, mesmo com a melhora na remuneração aos produtores para a produção de madeira, a expansão do cultivo de grãos acaba se tornando um competidor que inibe o avanço de áreas plantadas. E a incerteza em relação ao tarifaço norte-americano agrava este quadro.

"No pós-cheia, com o aumento da produção e demanda do setor moveleiro, nós tivemos um período de estabilidade, mas a perspectiva para este segundo semestre é terrível. Os Estados Unidos são nossos maiores parceiros internacionais, um mercado construído ao longo de 30 anos", lamenta de Zorzi.

Conforme o dirigente, a dificuldade que se desenha é maior para os produtores de madeira serrada (cercas e cortes para áreas residenciais externas) e para quem produz a madeira como matéria-prima para embalagens. "Muitos importadores já pediram para segurar a produção", comenta.

O sindicato aponta que 11% de tudo o que se produziu na região pelo setor madeireiro no ano passado foi destinado aos norte-americanos, movimentando US$ 100 milhões, com oito mil postos de trabalho.

A cadeia madeireira e moveleira

São 2,4 mil empresas moveleiras no Rio Grande do Sul, das quais, pelo menos 300 concentram-se entre Bento Gonçalves, Pinto Bandeira e Santa Tereza

A macrorregião tem polos moveleiros na Serra (Bento Gonçalves, Pinto Bandeira, Santa Tereza, Flores da Cunha, Garibaldi), na região das Hortênsias (Gramado) e no Vale do Caí (Tupandi, Bom Princípio)

A Serra concentra o 2º maior plantio florestal do RS, com 175,8 mil hectares, dos quais, 140,2 mil são de pinus

Áreas plantadas

São Francisco de Paula 42,8 mil hectares (2º do RS)

Cambará do Sul 19,6 mil hectares (5º do RS)

Bom Jesus 18,9 mil hectares (6º do RS)

São José dos Ausentes 13,1 mil hectares (15º do RS)

Jaquirana 12,3 mil hectares (18º do RS)

(fontes: AGEFLOR/2024, Movergs, Sindmóveis)