Setor madeireiro da Serra Gaúcha em compasso de espera diante ao tarifaço

Com 175,8 mil hectares, as microrregiões das Hortênsias e dos Campos de Cima da Serra concentram a segunda maior área de florestas plantadas no Rio Grande do Sul, conforme o levantamento da Associação Gaúcha de Empresas Florestais (Ageflor). E as áreas de pinus representam 80% deste plantio. O setor movimenta, além do setor moveleiro, uma cadeia produtiva que vai da venda da madeira bruta até produtos manufaturados, como chapas, placas, toras, paletes e embalagens.
De acordo com o presidente do Sindimadeira, Leonardo de Zorzi, a recente revisão do zoneamento ambiental para a silvicultura abriu boas perspectivas para o aumento de áreas plantadas no Estado, mas essa não é uma certeza na macrorregião retratada neste Mapa. Segundo ele, mesmo com a melhora na remuneração aos produtores para a produção de madeira, a expansão do cultivo de grãos acaba se tornando um competidor que inibe o avanço de áreas plantadas. E a incerteza em relação ao tarifaço norte-americano agrava este quadro.
"No pós-cheia, com o aumento da produção e demanda do setor moveleiro, nós tivemos um período de estabilidade, mas a perspectiva para este segundo semestre é terrível. Os Estados Unidos são nossos maiores parceiros internacionais, um mercado construído ao longo de 30 anos", lamenta de Zorzi.
Conforme o dirigente, a dificuldade que se desenha é maior para os produtores de madeira serrada (cercas e cortes para áreas residenciais externas) e para quem produz a madeira como matéria-prima para embalagens. "Muitos importadores já pediram para segurar a produção", comenta.
O sindicato aponta que 11% de tudo o que se produziu na região pelo setor madeireiro no ano passado foi destinado aos norte-americanos, movimentando US$ 100 milhões, com oito mil postos de trabalho.
A cadeia madeireira e moveleira
- São 2,4 mil empresas moveleiras no Rio Grande do Sul, das quais, pelo menos 300 concentram-se entre Bento Gonçalves, Pinto Bandeira e Santa Tereza
- A macrorregião tem polos moveleiros na Serra (Bento Gonçalves, Pinto Bandeira, Santa Tereza, Flores da Cunha, Garibaldi), na região das Hortênsias (Gramado) e no Vale do Caí (Tupandi, Bom Princípio)
- A Serra concentra o 2º maior plantio florestal do RS, com 175,8 mil hectares, dos quais, 140,2 mil são de pinus
Áreas plantadas
- São Francisco de Paula 42,8 mil hectares (2º do RS)
- Cambará do Sul 19,6 mil hectares (5º do RS)
- Bom Jesus 18,9 mil hectares (6º do RS)
- São José dos Ausentes 13,1 mil hectares (15º do RS)
- Jaquirana 12,3 mil hectares (18º do RS)
(fontes: AGEFLOR/2024, Movergs, Sindmóveis)
LEIA TAMBÉM: Polo moveleiro da Serra busca alternativas