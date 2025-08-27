Polo moveleiro da Serra busca alternativas

A cada notícia sobre o tarifaço de até 50% imposto pelos Estados Unidos sobre as importações de produtos brasileiros, mais aumenta a apreensão na indústria moveleira Delucci, de Bento Gonçalves. Para os próximos meses, a empresa já preparava uma encomenda de seis contêineres, com 2,5 mil cadeiras em madeira para serem entregues entre as churrascarias norte-americanas. Um negócio que, hoje, garante entre 10% e 15% do faturamento da empresa especializada em móveis corporativos.

"Já estamos com toda a matéria-prima comprada e parte da produção já pronta para embarcar. A partir de uma relação que iniciamos há três anos, nos tornamos fornecedores destes móveis em madeira maciça, com a nossa marca, para os Estados Unidos. Infelizmente, essa incerteza está instalada em todo o nosso polo moveleiro, porque o nosso produto é muito específico e dificilmente se consegue destinar para algum outro mercado sem uma negociação prévia", diz a proprietária da Delucci e presidente do Sindicato das Indústrias do Mobiliário de Bento Gonçalves (Sindmóveis Bento Gonçalves), Cíntia Weirich.

Com um crescimento nos negócios de quase 10% nos primeiros quatro meses do ano em comparação com o mesmo período do ano passado, o polo moveleiro de Bento Gonçalves e região viveu um momento de aquecimento, especialmente no mercado interno, no pós-cheia, liderando, inclusive, a geração positiva de empregos até o final de 2024 no município da Serra.

"O que vivemos no pós-cheia reforçou algumas das principais características do nosso polo, e nos reinventamos, garantimos design diferenciado e buscamos tecnologias para a produção e a busca de novos consumidores, mas a incerteza em relação às exportações representa um risco para as empresas e os empregos. Algumas já estão dando férias para esperar o que vai acontecer", conta a dirigente.

Os móveis em madeira não ficaram entre os itens excluídos da tarifação extra nos Estados Unidos.

Arte/JC

A produção moveleira não se limita à microrregião da Serra, que concentra pelo menos 300 empresas do setor vinculadas ao Sindmóveis Bento, que engloba ainda os municípios de Monte Belo do Sul, Pinto Bandeira e Santa Tereza. Na macrorregião retratada neste capítulo do Mapa Econômico do RS, também há polos produtivos significativos na região das Hortênsias e do Vale do Caí, com destaque para a Madesa, em Bom Princípio, e a Kappesberg, em Tupandi. Conforme a Associação das Indústrias de Móveis do Rio Grande do Sul (Movergs), as vendas para os Estados Unidos representam 16% das exportações do setor. No primeiro semestre deste ano, o montante negociado com os norte-americanos corresponde a US$ 19 milhões.

O setor moveleiro do Rio Grande do Sul tem, conforme a Movergs, 2,4 mil empresas que são responsáveis por mais de 34 mil empregos. O faturamento nominal em 2024 foi de R$ 13,6 bilhões - 15,2% do faturamento brasileiro, sendo o segundo maior fabricante do País.

Com relação às exportações, o Rio Grande do Sul vende para mais de 120 países. O volume em 2024 chegou a US$ 261,1 milhões. O volume no primeiro semestre deste ano foi de mais de US$ 117,5 milhões.