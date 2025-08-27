Serra atua na produção de bebidas destiladas

Está na capital do vinho uma destilaria, em uma propriedade que, durante muito tempo, foi um dos endereços da produção de vinhos da cidade. De lá, saem até três milhões de litros por ano de malte whisky, pela Union Distillery, inclusive, à exemplo dos produtores de vinho de Bento Gonçalves, ensaiando os primeiros e bem sucedidos passos na exploração turística da sua produção.

"O turismo para nós ainda é uma descoberta, e para os turistas também. Nós abrimos a destilaria, mostrando aos visitantes o passo a passo do processo de produção do whisky, a partir de um único cereal, o malte, até a degustação no final. Percebemos que há um encantamento deste turista por descobrir algo novo. É um caminho com grande potencial, assim como é para o whisky brasileiro. Nós somos considerados o novo mundo do whisky", explica o diretor executivo da Distillery, Luciano Borsato.

Ele lidera um processo de modernização da produção iniciado em 2010, quando a empresa adquiriu a propriedade em Bento, que pertencia à vinícola Cordelier. A proposta da destilaria é oferecer ao mercado um whisky premium que garanta a produção da sua própria linha, produzida e vendida em Bento Gonçalves, mas mantém o seu perfil de fornecedor para outras empresas engarrafar no Brasil e no Exterior. Segundo Borsato, 99% da produção é destinada a outras empresas, e 40% é destinada ao mercado externo.

"O mercado do whisky cresceu muito nos últimos anos, por isso investimos na ampliação não apenas da produção, mas também dos barris, para atender a novos clientes no Exterior. os países da América do Sul, como Argentina, Chile e Uruguai, além do Japão, são os nossos principais parceiros fora do Brasil", diz o diretor.

A destilaria conta hoje com 35 funcionários que operam dois destiladores de 16 mil litros, que têm a função de concentrar o álcool na primeira etapa da produção. E um destilador com capacidade para 18 mil litros, que separa os elementos que vão formar o malte whisky.

A origem da Union Destillery remonta a 77 anos atrás, em Veranópolis. À época, a chamada União Montanhesa era uma cooperativa de produtores, que durou até o início dos anos 1970, quando a família Borsato encampou o negócio e deu novo rumo a ele. Ainda no final daquela década, passou a fornecer no mercado o malte whisky produzido em Veranópolis, com a primeira exportação em 1984.

Diferente das produções de vinho, não há produção rural na área da Union Destillery. A base do whisky é a cevada, já maltada, que vem principalmente do Paraná. Há ainda 5% do malte usado pela empresa importado da Escócia e usado em linhas mais premium.

"A produção hoje é toda concentrada em Bento Gonçalves, mas mantemos a sede em Veranópolis. Ficam lá hoje os depósitos com os estoques mais antigos", explica Borsato.

Além das suas sete linhas vintage malte whisky engarrafadas na Serra e outras duas linhas de edições limitadas, a Union Distillery produz ainda, sob encomenda, um licor de whisky, uma linha de vinho e cerveja.