"Fazer bem feito o que já sabemos produzir", diz presidente da Piá

A partir de Nova Petrópolis, na região das Hortênsias, a tradicional Cooperativa Piá também trabalha para garantir o seu lugar na preferência das prateleiras.

"O consumidor valoriza muito a nossa nata, iogurte, requeijão e o nosso leite é sempre bem requisitado. Temos desenvolvido também a nossa linha zero lactose. Todos esses produtos fazem parte das prioridades que temos definidas em nosso processo desafiador de recuperação da produção e da confiabilidade da cooperativa", explica o presidente, Jorge Dinnebier.

A escolha, segundo ele, tem sido pelos produtos com maior valor agregado . Isso porque, mesmo com um parque fabril com capacidade para processar 1 milhão de litros por dia, hoje o volume efetivamente processado não chega a 100 mil litros diários . A cooperativa conta com 170 produtores associados entre 25 municípios.

"Estabelecemos um teto para a produção do leite UHT, com menor valor agregado, 30% do faturamento , e o restante, com os nossos produtos lácteos. Precisamos fazer bem feito o que já sabemos produzir. São pilares básicos da recuperação da cooperativa a desmobilização de ativos, para ficarmos mais adequados à nossa nova realidade, o aumento gradativo da captação de leite e até mesmo parcerias para a produção industrial", detalha o presidente.

No auge, a Piá chegou a ter um leque de 170 rótulos na sua produção. Hoje, mantém entre 50 e 60 . Segundo Dinnebier, já há propostas e negociações em andamento com pelo menos cinco empresas do setor interessadas em parceria para produção na indústria de Nova Petrópolis. Ele não detalha o modelo a ser adotado. No Vale do Taquari, por exemplo, a cooperativa Languiru adotou plano semelhante com a Lactalis.