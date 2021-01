Fátima Saúde funde operações com Athena Saúde

Plano de saúde com sede em Caxias do Sul, o Fátima Saúde assinou acordo para a fusão de suas operações com a Athena Saúde, uma das maiores empresas de medicina de grupo do país. A conclusão da operação está sujeita à aprovação dos órgãos competentes. Os valores da negociação não foram divulgados.

Em nota, Roberto Zottis, diretor-geral da organização caxiense, explicou que a fusão permitirá a expansão do Fátima Saúde no Rio Grande do Sul, além de ampliar a capacidade de investimentos em equipamentos de última geração, inovações tecnológicas e inteligência de dados para melhoria contínua da qualidade e agilidade de atendimento aos seus clientes. Zottis assegura que o relacionamento entre a operadora e seus clientes e fornecedores não será alterado. A marca Fátima Saúde não deve mudar.

Com atuação em diversos estados de Norte a Sul do Brasil, a Athena Saúde tem atualmente mais de 800 mil beneficiários em planos de saúde e odontológicos, além de ampla rede assistencial com hospitais, pronto atendimentos e clínicas. Holding de saúde do fundo de investimento Pátria, atua, principalmente, nos estados do Paraná, Espírito Santo e Piauí. Esta será a primeira operação do grupo nacional no Rio Grande do Sul. O Fátima Saúde tem mais de 30 anos de atuação na área da saúde privada e tem mais de 51 mil vidas atendidas em seus planos.