Pedágios do Polo de Pelotas

"Ecosul desiste de nova prorrogação de concessão no Polo Rodoviário de Pelotas" (Jornal do Comércio, edição de 17/08/2021) Em relação à matéria, R$ 12,30 por pedágio entre Cristal, Pelotas, Arroio Grande, com cobrança dos dois lados e quase nenhum custo benefício... Uma vergonha, ainda mais que a Ecosul queria dilatação no prazo de suas concessões. (Ademir Peixoto)

Pedágios II

A Ecosul tem é que baixar o valor do pedágio, conforme determinou o Tribunal de Contas da União (TCU)! (Rudimar Puccinelli)

Centro de Porto Alegre

O artigo de Paulo Afonso Pereira, presidente da Associação Comercial de Porto Alegre (ACPA) sobre o Centro Histórico (Jornal do Comércio, 16/08/2021) , dando a importância necessária à revitalização do Centro da cidade me entusiasmou, pela primeira vez, por saber que a ACPA faz parte do comitê do plano de revitalização e que poderá, por causa disso, resultar em algo concreto. Imagino que qualquer plano que se preze em relação ao tema deva iniciar por incentivos como, por exemplo, IPTU mínimos, revisão nas determinações de "tombamentos de prédios históricos", que muitas vezes são ridículas. (Eduardo Fossati, engenheiro, Porto Alegre)

Leite e o STF

"Leite e mais 13 governadores firmam carta de apoio ao STF" (Jornal do Comércio, página 16, edição de 17/08/2021) Sobre o texto, o governador Eduardo Leite (PSDB) envergonha muito os gaúchos ao endossar a carta de apoio as ações do STF, que tem desrespeitado a nossa Constituição. (Vanderlei Sarmento)

Bolsonaro

Não adianta, o presidente Jair Bolsonaro quer mesmo ser criticado. Por qual motivo insiste nas motociatas pelas ruas de cidades, sem máscara e atrapalhando a todos? É prato cheio para críticos, especialmente na mídia. (Grazi da Cunha, Porto Alegre)

Poderes

A briga entre os Três Poderes no Brasil parece que não terá fim tão cedo. É errado, mas o Brasil continua com esta sina desde o Império, com Dom Pedro II, passando por vários presidentes, Constituições e movimentos militares insurretos. (Telmo C. Geraldo)

Correção