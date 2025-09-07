Série B – Pela 25° rodada, na sexta-feira, teve Amazonas 1x3 Remo, Paysandu 1x2 Volta Redonda e Coritiba 4x0 Ferroviária. No sábado: Botafogo-SP 1x3 Athletico-PR. No domingo, teve Criciúma 2x2 Chapecoense, enquanto América MG x Operário-PR e Avaí x Goiás não haviam encerrado até o final desta edição. Hoje, fechando a rodada, jogam Novorizontino x Atlético-GO, às 19h30min; Cuiabá x CRB, às 20h; Vila Nova x Athletic, às 21h30min. Série C - O Caxias empatou fora de casa em 0x0 com o Floresta-CE neste domingo, no estádio Domingão, pela 1ª rodada do quadrangular. Pelo outro jogo da chave, no sábado, teve São Bernardo 2x2 Londrina. Série D - Em confronto válido pelos jogos de volta das quartas e final, no sábado, teve Barra-SC 1x0 Cianorte-PR, Inter de Limeira-SP 1x0 Goiatuba-GO e Asa-AL 0x3 Maranhão. Avançaram à semifinal os catarinenses, os paulistas e os maranhenses. No domingo, América-RN e Santa Cruz não havia encerrado até o fechamento da edição. Copa do Nordeste - O Bahia não teve dificuldade para confirmar o que tinha deixado bem encaminhado na quarta, quando goleou o Confiança por 4 a 1, em Aracaju. Na tarde deste sábado, diante de quase 49 mil torcedores na Arena Fonte Nova, voltou a golear a equipe sergipana e confirmou a conquista da competição. Fórmula 1 - Um dia depois de cravar o melhor tempo da pista de Monza e a volta mais rápida em 75 anos de F1, Max Verstappen manteve o ritmo forte para superar a McLaren - por mais de 19 segundos - e voltar ao topo do pódio na categoria, neste domingo. O tetracampeão somava oito tentativas frustradas desde o primeiro lugar no GP da Emília-Romanha, em 18 de maio. Lando Norris e Oscar Piastri, ambos da McLares, completaram o pódio. Vôlei - A seleção feminina da Itália conquistou o título do Campeonato Mundial neste domingo, ao derrotar a Turquia por 3 sets a 2 (25/23, 13/25, 26/24, 19/25 e 15/8) na decisão em Bangkok, na Tailândia. A equipe retornou ao topo do pódio no torneio após 23 anos. Já o Brasil ficou com o bronze. Diante do Japão, as comandadas de José Roberto Guimarães obtiveram um triunfo emocionante por 3 sets a 2, com parciais de 25/12, 25/17, 19/25, 27/29 e 18/16, na disputa de terceiro lugar. Futebol feminino - Tudo igual no primeiro jogo da final do Campeonato Brasileiro. Cruzeiro e Corinthians confirmaram as expectativas e fizeram grande partida neste domingo, empatando por 2 a 2 na Arena Independência, em Belo Horizonte. A partida de volta acontece no próximo domingo, 14 de setembro, às 10h30, na Neo Química Arena, em São Paulo. NFL - O Kansas City Chiefs não foi capaz de fazer frente ao Los Angeles Chargers. Na sexta-feira, na segunda partida da National Football League (NFL) no Brasil, a franquia da Califórnia conseguiu se impor sobre o ataque dos Chiefs para vencer por 27 a 21 e encerrar sequência de sete derrotas consecutivas para o rival.