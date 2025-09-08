Casa Hashi é nova aposta do chef Kristensen

Um dos restaurantes autorais de Porto Alegre mais reconhecidos e premiados entrou em nova fase, o que incluiu não ter mais clientes regularmente, como fez por 25 anos. O Hashi agora é Casa Hashi, inserindo-se em novo estilo de negócio, com foco em eventos e experiências gastronômicas, também tendência no mundo de comida e bebida.

A nova fase se ajusta ao perfil de entrega da marca fundada pelo chef Carlos Kristensen, em 2000, em Garopaba, praia muito acessada por gaúchos em Santa Catarina. Na Capital, o Hashi abriu em 2005. A operação com público em geral foi encerrada em fim de julho.

"Desde a criação do restaurante, a proposta foi de ser um "espaço de conexão, experimentação, valorização de ingredientes e produtores locais", reforça Kristensen.

A Casa Hashi é um espaço sofisticado, intimista e totalmente dedicado a experiências gastronômicas e à criação de eventos sociais, corporativos e culturais sob medida, define o chef. " Percebemos que momentos mais intimistas, autorais e cuidadosamente planejados eram os que mais encantavam nosso público e permitiam expressar todo o potencial criativo da nossa cozinha”, afirma Kristensen.

Desde o início de 2024, o restaurante passou a operar presencialmente em dias reduzidos da semana, reforçando o calendário de experiências e consolidando o foco em eventos personalizados. O resultado foi expressivo: cerca de 60% do faturamento anual passou a vir desse segmento. O novo negócio seguiu o conceito de origem: gastronomia contemporânea com ingredientes do Sul, forte identidade autoral, técnicas de influência asiática e curadoria sofisticada de vinhos.

A grande diferença é o formato: agora, cada evento é concebido de forma exclusiva, com menu e ambientação pensados para representar a identidade de quem celebra ou da marca que promove a ação. Mais do que servir refeições, a proposta é criar encontros memoráveis, do primeiro brinde ao último prato. A Casa Hashi atua com eventos corporativos, sociais e culturais .

Outra vertente é levar o serviço para fora da casa, com equipe, estrutura e conceito a empresas, residências, espaços parceiros ou locações ao ar livre. Mas o Hashi não abandonou completamente o atendimento ao público: o À Mesa terá sessões mensais, com pratos autorais e vinhos, o Mesa do Chef, comandado por Kristensen, e o Hashi Hits, com clássicos da casa. "Um momento para reviver vários ícones da história do Hashi e manter viva a conexão com sabores, pessoas e lugar", comenta ele.