box- COMO SERÁ A RENEGOCIAÇÃO

- Serão destinados R$ 12 bilhões para a renegociação das dívidas rurais

- As taxas de juros das linhas de crédito serão de 6% ao ano a 10% ao ano , conforme o porte dos produtores, com prazo de oito anos para pagamento e um ano de carência

- Pequenos produtores enquadrados no Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf): poderão acessar até R$ 250 mil em recursos com juros de 6% ao ano

- Médios produtores, no âmbito do Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural (Pronamp): terão acesso a crédito de até R$ 1,5 milhão com juros de até 8% ao ano

-Demais produtores: poderão acessar R$ 3 milhões com juros de 10% ao ano