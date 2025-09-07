STF retoma nesta segunda-feira julgamento de ex-presidente e mais sete réus

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) retoma nesta segunda-feira (8) o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e de mais sete réus do chamado núcleo crucial da ação penal que investiga a tentativa de golpe de Estado. A sessão começa com o voto do relator, ministro Alexandre de Moraes.

Em sua manifestação, o ministro vai analisar questões preliminares suscitadas pelas defesas de Bolsonaro e dos demais acusados, como pedidos de nulidade da delação premiada de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens e um dos réus, alegações de cerceamento de defesa, pedidos para retirar o caso do STF, além das solicitações de absolvição. O encerramento do julgamento está previsto para a sexta-feira.

Após a abordagem das questões preliminares, Moraes se pronunciará sobre o mérito do processo, ou seja, se condena ou absolve os acusados e qual o tempo de cumprimento de pena. Depois de Moraes, os demais integrantes da turma vão proferir seus votos na seguinte sequência: Flávio Dino, Luiz Fux, Cármen Lúcia e Cristiano Zanin. A votação que vai condenar ou absolver os réus deve começar somente nas próximas sessões. As penas podem passar de 40 anos de prisão.