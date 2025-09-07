Primeiros efeitos do tarifaço

Pelo andar da carroça, as consequências do tarifaço promovido pelo governo dos EUA não

parecem ser tão catastróficas quanto se previa inicialmente. O mês de agosto é um exemplo prático

disso. Enquanto as exportações brasileiras aos EUA caíram 18,5%, as vendas para a China subiram

29,9% relativamente ao mesmo mês de 2024, segundo o diretor do Departamento de Estatísticas e

Estudos de Comércio Exterior, Herlão Brandão. E isso que até então as vendas brasileiras para a

China vinham caindo, motivadas por uma queda de preços. De todo modo, a CNI não dormiu no

ponto, mas lidera missão empresarial a Washington (EUA) com vistas a abrir canais de diálogo.

Cerca de 130 empresários e representantes de associações de setores industriais participam da

missão.

Sapatos e cervejas na Fenac

A Loucura por Sapatos, uma das mais tradicionais promoções de calçados e roupas da

região, acontecerá de 02 a 12 de outubro, nos pavilhões da Fenac, em Novo Hamburgo. Em

paralelo, o Festival de Cervejas Artesanais, reunirá novidades do universo cervejeiro, gastronomia e

música ao vivo. Serão cerca de 200 expositores e 500 marcas para o público conferir durante os 11

dias dos eventos. Além disso, ainda haverá uma programação voltada ao Dia das Crianças e bailes

com shows ao vivo.

Do comprador de imóveis

Foi divulgada durante o Conecta Imobi 2025, maior evento do mercado imobiliário da

América Latina, uma pesquisa do Grupo OLX sobre o comportamento do consumidor no mercado

imobiliário, que aponta que 5% dos usuários já utilizam aplicativos de inteligência artificial para

encontrar imóveis, e 25% reconhecem ter sido atendidos por assistentes virtuais, com 60%

avaliando positivamente essa experiência.

A Granja mudou de mãos

Sob nova direção, a tradicional Revista A Granja mudou de mãos e ganhou formato digital.

O grupo catarinense Via Máquinas, presidido por Marcelo Kozar, associou-se a Gustavo Hoffmann,

da Editora Centaurus. A publicação de 80 anos amplia a cobertura abordando toda a cadeia de

produção do agronegócio. O anúncio foi feito na Expointer.

Mais medalhas para vinhos

O Brasil segue colhendo e brindando reconhecimento mundo afora. No 22º Concurso

Internacional de Vinhos e Licores Vinus 2025, realizado de 21 a 22 de agosto em Mendoza, na

Argentina, os vinhos e espumantes brasileiros conquistaram 123 medalhas – sendo 39 de Ouro

Duplo, 65 de Ouro e 19 de Prata. O resultado foi divulgado no dia 1º de setembro, enquanto os

grandes campeões de cada categoria serão conhecidos apenas em 26 de setembro.

Oktoberfest em Gramado

Gramado se prepara para sediar sua primeira e histórica Oktoberfest, de 25 de setembro a

5 de outubro de 2025. Com a expectativa de receber mais de 100 mil visitantes, o evento no

Expogramado aposta em uma programação robusta que vai muito além da música, prometendo uma imersão completa na cultura germânica de Gramado e região. O evento terá concurso de cucas com curadoria da influencer @eusoubisa, chope em metro e circuitos de chope pela cidade.

Mais de 105 mil carros BYD nas ruas

Os carros 100% elétricos e super-híbridos plug-in da BYD conquistaram para valer as ruas

brasileiras e os resultados de vendas da greentech comprovam isso. Com 105.330 carros

emplacados em período de 13 meses (agosto/24 a agosto/25), a BYD é a marca que mais cresce no

Brasil entre as líderes de mercado: um aumento de 74% na comparação com o período anterior. A

companhia se mantém consecutivamente há 21 meses entre as 10 montadoras que mais vendem no país.

Correção

Por um equívoco de edição, a coluna publicada na quinta-feira, dia 4 de setembro, saiu repetida na sexta-feira. Pedimos desculpas aos leitores pelo ocorrido.