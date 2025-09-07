William treina com bola, mas não deve estrear pelo Grêmio contra o Mirassol

Com a promessa de uma nova cara após a pausa para a data Fifa, por conta dos reforços de peso que desembarcaram em Porto Alegre, o Grêmio encara uma semana decisiva para encaixar nomes como Arthur e William em um meio-campo pouco inspirado. O segundo, inclusive, fez seu primeiro treino com bola neste domingo (7), no CT Luiz Carvalho. Mesmo assim, a tendência é que ele não esteja à disposição no próximo sábado para receber o Mirassol.

Arthur, por outro lado, trabalha para ser opção. Se estiver bem, será titular. A expectativa é que ele se entenda com Cuellar seja seu parceiro na volância. Um esquema com três meio-campistas também não está descartado, e Dodi seria a peça de marcação que daria liberdade ao novo reforço.

Na frente, Carlos Vinicius e Braithwaite podem reeditar a dupla de ataque que esteve em campo no empate com o Flamengo, antes da parada internacional. As opções são vastas, e Mano, agora com um material humano mais qualificado, tem a obrigação de melhorar o rendimento de seu time.

Os treinos seguem até sexta, quando haverá a definição de time. O comandante ainda espera o retorno do peruano Erick Noriega e do uruguaio Cristian Oliveira, a serviço de suas seleções. Já o paraguaio Villasanti passou por um novo procedimento no joelho esquerdo na sexta, no Hospital Moinhos de Vento, para uma limpeza no local. Antes, foi operado por conta de uma ruptura do ligamento cruzado anterior. O prazo para voltar aos gramados é maio de 2026.