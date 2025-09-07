Por conta das más atuações, Roger deve mudar o esquema do Inter após a data Fifa

Após folga neste domingo (7), o Inter volta aos treinos no CT Parque Gigante nesta segunda-feira e reinicia a preparação para o confronto com o Palmeiras, no próximo sábado, pelo Campeonato Brasileiro. Pressionado apesar da vitória sobre o Fortaleza, por conta das más atuações, o técnico Roger Machado tem a missão de encontrar um novo jeito de jogar, que volte a extrair o melhor de seus comandados.

Sem grandes reforços na janela, é preciso se virar com o que tem. Roger, que parece ter batido no teto com o 4-2-3-1 que o levou ao título do Campeonato Gaúcho e às eliminações melancólicas nas copas, tende a ter duas opções. A primeira, sem promover uma grande revolução, é aproximar Alan Patrick — já não demonstra grande vigor físico — do centroavante e povoar o meio-campo com o 4-1-3-2. O esquema era utilizado por Eduardo Coudet e depende de extremas com boa recomposição e proatividade no ataque. Hoje, as opções são Carbonero, Bruno Tabata, Vitinho e Gustavo Prado. Além de Alan Rodriguez, que pode ser deslocado do centro.

A segunda variação que Roger pode utilizar, principalmente como visitante e diante de um adversário do porte do Palmeiras, é com três zagueiros. Trata-se do 3-5-2, com alas ocupando o corredor e três volantes para o combate no meio. Na frente, Alan Patrick e Ricardo Mathias. Para o confronto com o alviverde paulista, no entanto, Bernabei está suspenso e não há um nome de segurança para ocupar a ala-esquerda, o que pode demover o treinador da ideia. O Colorado segue a preparação até sexta, quando será definida a escalação.