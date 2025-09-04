Sem novidades no elenco, Inter foca na preparação física

Em seu segundo treino depois da reapresentação, o Inter focou na parte física nesta quinta-feira (4). Sem entrar em campo nos próximos dez dias, Roger Machado vai ter tempo para preparar a equipe e reverter o retrospecto na volta da última parada prolongada.

Na última vez que teve tempo para trabalhar, durante a pausa de um mês para o Mundial de Clubes da Fifa, o Colorado não teve o melhor dos cenários. Apesar de sair da zona de rebaixamento logo na volta do Campeonato Brasileiro, o desempenho no triunfo por 1 a 0 contra o fragilizado Vitória já levantava dúvidas sobre o futuro da equipe.

No mês seguinte, o medo dos torcedores se confirmou. Primeiro a equipe foi eliminada da Copa do Brasil pelo Fluminense. Na sequência, não conseguiu segurar o Flamengo, que vinha em grande fase e caiu também na Libertadores. No entanto, no Brasileirão os resultados foram melhores.

Contando o jogo da volta, o time de Roger conquistou sua melhor sequência no campeonato deste ano, tendo quatro jogos invictos, três vitórias e um empate. Sem nenhuma outra competição até o fim da temporada, a aposta é que o time reencontre o ritmo.

A tarefa não será fácil nos próximos dois confrontos. No dia 13, o Colorado pega o vice-líder Palmeiras, em São Paulo. Passada a pedreira, o Alvirrubro terá pela frente o Gre-Nal, no Beira-Rio. Apesar do retrospecto positivo nos últimos embates, o Inter vem de uma série de oito jogos invictos, sendo seis sob o comando de Roger, e o clássico costuma ser um divisor de águas. Caso o time não seja competitivo nesses confrontos, o treinador volta a balançar no cargo.