Grêmio anuncia oficialmente a contratação de Willian

No final da tarde desta sexta-feira (5), o Grêmio anunciou de maneira oficial a contratação de Willian, jogador de 37 anos, que estava livre no mercado após a rescisão de contrato com o Fulham, da Inglaterra. O atleta é o tão desejado camisa 10 que o técnico Mano Menezes aguardava.

O grande destaque da carreira do atleta foi no Chelsea, onde defendeu o clube por sete temporadas e conquistou o bicampeonato da Premier League, uma Liga Europa e duas copas regionais. Além disso, disputou a Copa do Mundo em 2014 e 2018, pela seleção brasileira, foi campeão da Copa América em 2019.

Apesar do destaque da carreira em solo europeu, Willian chega sob dúvidas em Porto Alegre, tendo disputado apenas 12 jogos nesta temporada, com o último sendo no dia 10 de maio, pelo clube inglês. O tricolor gaúcho conta com a experiência e inegável habilidade técnica do jogador para que possa ajudar o clube a melhorar o desempenho e retomar a confiança da torcida.

Além do meia, o Grêmio se reforçou em quase todos os setores do campo: Balbuena (zagueiro, que se machucou e não atua mais este ano), Marcos Rocha (lateral-direito), Enzo (lateral-esquerdo), Noriega (volante), Arthur (meio-campista) e Carlos Vinícius (centroavante).