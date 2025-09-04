Fim da novela Grohe

Nas últimas semanas, o goleiro Marcelo Grohe e o Grêmio acertaram os termos do contrato para o retorno do ídolo gremista. Mas, a volta tão esperada pela torcida esbarrou em questões pessoais do jogador. Com a demora na resposta e a não confirmação da saída de Gabriel Grando, reserva que pedia mais minutos, a diretoria do Tricolor decidiu não dar mais andamento à negociação.

Apesar da janela de transferência já estar fechada, Grohe ainda poderia ser contratado pelo Grêmio, já que está sem clube desde sua saída do Al-Kholood, no dia primeiro de julho.

Foi com ele defendendo as metas, que o Grêmio acabou com a seca de 15 anos sem títulos ao conquistar a Copa do Brasil em 2016. No ano seguinte, foi um dos destaques no título da Libertadores. A defesa à queima roupa na vitória por 3 a 0 contra o Barcelona de Guayaquil pelas semifinais rodou o mundo e chegou a ser chamada de "Melhor de todos os tempos".

Essa é a terceira vez que o retorno do goleiro a Porto Alegre é cogitado. Diferente das outras duas oportunidades, quando o jogador acertou a renovação com o Al-Ittihad e depois a transferência para o Al-Kholood, ambos da Arábia Saudita, desta vez ele vai seguir sem clube.

Fora das quatro linhas, o Grêmio divulgou a composição das seis chapas que vão concorrer à eleição do conselho deliberativo do clube. São elas, a Conselheiros Independentes do Grêmio, A Identidade Gremista - O Grêmio é dos Gremistas, Grêmio Forte e Copeiro, O Grêmio não se vende - Grêmio de todos é para mudar de verdade, DNA Tricolor - Com o Grêmio, onde o Grêmio estiver e Celso Rigo e Marcelo Marques - O Grêmio é Nosso.